U nấm do actinomyces do bệnh do Nocardia là một bệnh nhiễm trùng tiến triển chậm, phá hủy các mô da và dưới da, cân mạc và, như đã thấy ở đây, xương. U nấm do actinomyces bắt đầu như một nốt sần, suppurates, lây lan dọc theo cân mạc hoặc và chảy qua các lỗ rò mãn tính.

Hình ảnh do bác sĩ Libero Ajello cung cấp thông qua Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.