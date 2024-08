Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;

Bệnh tularemia là một bệnh sốt do vi khuẩn gram âm Francisella tularensis gây ra; nó có thể giống như sốt thương hàn. Triệu chứng là một tổn thương loét cục bộ ban đầu, bệnh hạch bạch huyết vùng, triệu chứng toàn thân và thỉnh thoảng, viêm phổi không điển hình. Chẩn đoán chủ yếu là dịch tễ học và lâm sàng và được hỗ trợ bởi xét nghiệm huyết thanh học. Điều trị bằng streptomycin, gentamicin, chloramphenicol, ciprofloxacin, hoặc doxycycline.

Có 7 hội chứng lâm sàng liên quan đến bệnh sốt thỏ (xem bảng Các loại Tularemia); các biểu hiện lâm sàng khác nhau tùy thuộc vào loại phơi nhiễm với cơ thể.

Sinh vật gây bệnh, F. tularensis, là trực khuẩn nhỏ đa hình, không di động,không sinh nha bào, trực khuẩn gram âm đi vào cơ thể bởi

Ăn thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm

Bị cắn bởi vector lây bệnh mang vi khuẩn (ve, ruồi hươu, bọ chét)

Hít phải

Tiếp xúc trực tiếp với mô hoặc vật bị nhiễm bệnh

Bệnh thiếu máu không lan truyền từ người sang người.

Bảng Các loại Tularemia

Các vi sinh vật có thể xâm nhập da không tổn thương nhưng có thể thực sự đi qua tổ chức bề mặt vi thể.

Hai loại F. tularensis gây ra hầu hết các trường hợp mắc bệnh tularemia:

Typ A: Loại này là type huyết thanh độc hại hơn cho người; nó thường xảy ra ở thỏ và loài gặm nhấm ở Mỹ và Canada.

Typ B: Loại này thường gây nhiễm trùng lở loét nhẹ và xuất hiện ở các loài gặm nhấm và trong môi trường nước khắp Bắc bán cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Thợ săn, người giết mổ, nông dân và người cạo lông thường bị nhiễm bệnh. Vào những tháng mùa đông, hầu hết các trường hợp đều do tiếp xúc (đặc biệt là trong lúc cạo lông) và thỏ rừng. dã bị nhiễm bệnh. Vào mùa hè, nhiễm trùng thường xảy ra sau khi xử lý các động vật hoặc chim khác bị nhiễm bệnh hoặc qua các vết cắn của ve hoặc các động vật chân đốt khác. Hiếm khi, các trường hợp xảy ra do ăn thịt bị nấu chưa nấu chín, uống nước bị ô nhiễm hoặc cắt cỏ trong vùng lưu hành. Ở các tiểu bang tây Mỹ, nguồn lây nhiễm có thể do ve, ruồi hươu, ruồi ngựa, và tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh. Sự lây truyền từ người sang người chưa được báo cáo. Nhân viên phòng thí nghiệm có nguy cơ đặc biệt vì dễ bị nhiễm trùng trong quá trình xử lý mẫu vật nhiễm bệnh bằng tay.

Tularemia được coi là một tác nhân khủng bố sinh học bởi vì hít phải khoảng 10 sinh vật dưới dạng bình xịt có thể gây ra viêm phổi nặng.

Trong các trường hợp lan rộng, tổn thương hoại tử ở các giai đoạn khác nhau rải rác khắp cơ thể. Tổn thương có thể từ đường kính 1mm đến 8 cm và màu vàng trắng; chúng được nhìn thấy như những tổn thương chính trên ngón tay, mắt, hoặc miệng và thường xảy ra ở các hạch bạch huyết, lá lách, gan, thận và phổi. Trong viêm phổi, hoại tử khu trú xảy ra ở phổi. Mặc dù nhiễm trùng nặng toàn thân có thể xảy ra, không tìm thấy độc tố.

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh Tularemia Bệnh xuất hiện đột ngột, xảy ra từ 1 đến 10 ngày (thường là 2 đến 4 ngày) sau khi phơi nhiễm, với biểu hiện nhức đầu, ớn lạnh, buồn nôn, nôn mửa, sốt 39,5 đến 40°C và kiệt sức. Yếu cơ nghiêm trọng, ớn lạnh, vã mồ hôi. Biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào các loại phơi nhiễm (xem bảng Các loại Tularemia). Trong vòng 24 đến 48 giờ, tổn thương nốt sần sẽ xuất hiện ở vùng phơi nhiễm (ngón tay, cánh tay, mắt, vòm miệng), trừ thể viêm tuyến hoặc giống thương hàn. Nốt sần nhanh chóng trở nên mụn mủ và loét, miệng sạch với một số lượng ít,mỏng, không màu. Vết loét thường đơn độc nhưng có thể nhiều trong miệng hoặc mắt. Thông thường, chỉ có một bên mắt bị ảnh hưởng. Các hạch bạch huyết khu vực sưng và có thể mưng mủ và vỡ ra ngoài. Một trạng thái giống như thương hàn thường phát triển đến ngày thứ 5 và bệnh nhân có thể bị viêm phổi không điển hình, đôi khi kèm theo chứng mê sảng. Tularemia Dấu các chi tiết Trong bệnh viêm loét hạch, một sẩn bị viêm xuất hiện ở ngón tay hoặc bàn tay (trên cùng); sau đó nó nhanh chóng trở thành mụn mủ và loét, tạo ra một vết loét sạch với các dịch tiết mỏng, không màu (phía dưới). Hình ảnh do CDC/Dr. Brachman (trên cùng) và Đại học CDC/Emory; Tiến sĩ Sellers (dưới cùng) qua Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Thể viêm phổi do tularemia có thể xảy ra sau khi hít phải hoặc theo đường máu; nó phát triển trong 10 đến 15% các trường hợp loét hạch và khoảng 50% trường hợp thể tương tự thương hàn. Mặc dù các dấu hiệu đông đặc thường xuyên xuất hiện, giảm rì rào phế nang và ran ở phổi có thể là triệu chứng trong viêm phổi do tularemic. Ho khan hoặc cảm giác bỏng dưới xương ức. Phát ban không đặc hiệu giống đào ban có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Có thể xuất hiện lách to và viêm quanh lách. Trong các trường hợp không được điều trị, nhiệt độ vẫn tăng lên từ 3 đến 4 tuần và dần dần sẽ giảm dần. Viêm trung thất, áp xe phổi và viêm màng não là những biến chứng hiếm.

Chẩn đoán bệnh Tularemia Nuôi cấy

Xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase và huyết thanh (PCR) cấp tính và sau khi khỏi bệnh. Chẩn đoán bệnh tularemia được nghi ngờ dựa trên lịch sử tiếp xúc với thỏ, thỏ rừng hoặc loài gặm nhấm hoang dã hoặc tiếp xúc với vec tơ, khởi phát đột ngột các triệu chứng và các tổn thương nguyên phát đặc trưng và nổi hạch vùng. Bệnh nhân cần phải có nuôi cấy máu và dấu hiệu lâm sàng có liên quan (ví dụ, đờm, tổn thương); các nền nuôi cấy thông thường có thể âm tính, và phòng thí nghiệm cần được thông báo rằng nghi ngờ sốt thỏ để có thể sử dụng các môi trường thích hợp (và đảm bảo an toàn phù hợp). Các xét nghiệm kháng thể cấp tính và hồi phục phải được thực hiện cách nhau 2 tuần. Sự gia tăng 4 lần hoặc một chuẩn độ duy nhất > 1:128 là dấu hiệu chẩn đoán. Nồng độ huyết thanh của bệnh nhân mắc bệnh brucellosis có thể phản ứng chéo với F. tularensis nhưng thường ở các mức chuẩn độ thấp hơn nhiều. Các miễn dịch kháng thể huỳnh quang hoặc nhuộm hoá mô miễn dịch được sử dụng bởi một số phòng thí nghiệm. Xét nghiệm PCR có thể giúp chẩn đoán nhanh chóng. Tăng bạch cầu là phổ biến, nhưng số lượng bạch cầu có thể là bình thường với sự gia tăng tỷ lệ bạch cầu đa nhân. Vì tác nhân này có khả năng lây nhiễm cao, mẫu và môi trường nuôi cấy từ những bệnh nhân bị nghi ngờ bị bệnh sốt thỏ nên được xử lý cẩn thận và nếu có thể, được xử lý bởi phòng thí nghiệm được trang bị phòng kiểm soát an toàn sinh học cấp độ cao với mức độ 3.

Tiên lượng về bệnh Tularemia Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh gần như không có trong các trường hợp được điều trị và khoảng 6% ở những trường hợp bệnh tularemia thể loét hạch không được điều trị. Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh cao hơn đối với nhiễm trùng loại A và đối với bệnh tularemia thể giống thương hàn, nhiễm trùng huyết và viêm phổi; Tỷ lệ này cao tới 33% đối với các trường hợp không được điều trị. Tử vong thường là do nhiễm trùng nặng, viêm phổi, viêm màng não hoặc viêm phúc mạc. Tái phát có thể xảy ra trong các trường hợp được điều trị không đầy đủ. Có thể tạo được miễn dịch sau nhiễm.

Điều trị bệnh Tularemia Streptomycin (cộng với chloramphenicol cho bệnh viêm màng não) Các thuốc ưa tiên Là Streptomycin 1 g tiêm bắp, mỗi 12 h đối với người lớn và 15 mg/kg tiêm bắp mỗi 12 giờ đối với trẻ em từ 7 đến 10 ngày đối với bệnh từ vừa đến nặng Chloramphenicol 12,5 đến 25 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ hoặc doxycycline 100 uống mg 2 lần/ngày trong 14 đến 21 ngày nếu có dấu hiệu viêm màng não. Các thuốc thay thế cho streptomycin bao gồm: Gentamicin 1 đến 2 mg/kg tiêm bắp hoặc tĩnh mạch mỗi 8 giờ (đối với bệnh từ trung bình đến nặng)

Doxycycline 100 mg uống mỗi 12 giờ (đối với bệnh nhẹ)

Chloramphenicol 12,5 đến 25 mg/kg tĩnh mạch mỗi 6 giờ (chỉ dùng cho viêm màng não vì có nhiều lựa chọn thay thế hiệu quả và an toàn hơn, dạng uống không có ở Mỹ)

Ciprofloxacin 500 mg uống mỗi 12 giờ (đối với bệnh nhẹ) Trong trường hợp không dùng được đường truyền tĩnh mạch, đường uống doxycycline hoặc ciprofloxacin có thể được sử dụng cho người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, tái phát đôi khi xảy ra với tất cả các loại thuốc này, và chúng có thể không ngăn ngừa được nung mủ hạch. Băng bó bằng nước muối liên tục có lợi cho các tổn thương da chính và có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của viêm hạch bạch huyết. Phẫu thuật dẫn lưu áp xe rất hiếm khi cần thiết trừ khi điều trị bị trì hoãn. Trong thể mắt tularemia, chườm nước muối ấm và sử dụng kính đen sẽ giúp dịu bớt. Trong trường hợp nặng, 2% homatropine 1 đến 2 giọt nhỏ mỗi 4 h có thể làm giảm các triệu chứng. Nhức đầu dữ dội thường đáp ứng với thuốc giảm đau đường uống.

Phòng ngừa bệnh Tularemia Khi đi vào khu vực lưu hành, người ta nên sử dụng quần áo chống côn trùng và xịt côn trùng. Cần phải tìm kiếm kỹ lưỡng các vết đốt sau khi rời khỏi vùng bị nhiễm ký sinh trùng. Cần loại bỏ bọ ve ngay lập tức (xem thanh bên Ngăn ngừa bọ ve cắn). Khi xử lý thỏ, thở rừng và loài gặm nhấm, đặc biệt là ở các vùng lưu hành, người ta nên mặc quần áo bảo hộ, bao gồm găng tay cao su và mặt nạ, bởi vì các sinh vật có thể có mặt trong động vật và phân trên lông thú. Các loài chim hoang dã và đánh bắt được phải được nấu chín kỹ trước khi ăn. Nước bị ô nhiễm phải được khử trùng trước khi sử dụng. Hiện chưa có loại vắc-xin khả dụng, mặc dù một trong số đó hiện đang được FDA xem xét. Kháng sinh dự phòng với 14 ngày dùng đường uống doxycycline hoặc ciprofloxacin được khuyến cáo sau khi tiếp xúc với nguy cơ cao (ví dụ tai nạn phòng thí nghiệm).