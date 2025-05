Nhiễm trùng Salmonella không thương hàn

1. Foster N, Tang Y, Berchieri A, Geng S, Jiao X, Barrow P. Revisiting Persistent Salmonella Infection and the Carrier State: What Do We Know?. Pathogens. 2021;10(10):1299. Xuất bản ngày 9 tháng 10 năm 2021. doi:10.3390/pathogens10101299