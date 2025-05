Bệnh sốt Oroya và Mụn cóc Peru

Triệu chứng sốt Oroya bao gồm sốt và thiếu máu trầm trọng, có thể là đột ngột hoặc không đau. Thiếu máu chủ yếu là tan máu, nhưng cũng có thể do ức chế tủy xương. Đau cơ và khớp, đau đầu nghiêm trọng, và thường mê sảng và hôn mê có thể xảy ra. Có thể do nhiễm trùng máu do Salmonella hoặc các sinh vật đường ruột khác gây nên.

Chẩn đoán sốt Oroya được khẳng định bằng cấy máu.

Vì sốt Oroya thường phức tạp do nhiễm khuẩn huyết Salmonella nên ciprofloxacin với ceftriaxone trong 14 ngày là lựa chọn điều trị (1). Cloramphenicol kết hợp với kháng sinh beta-lactam (ví dụ: amoxicillin/clavulanate) là một lựa chọn thay thế trong trường hợp kháng ciprofloxacin. Azithromycin cũng đã được sử dụng thành công.

Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh có thể vượt quá 50% ở những bệnh nhân không được điều trị.