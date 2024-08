Hội chứng tan huyết- ure máu cao (HUS) có thể là biến chứng bệnh do shigella do S. dysenteriae týp 1 ở trẻ em. HUS, nếu nó xảy ra, sẽ phát triển khoảng 7 ngày (nhưng đến 3 tuần) sau khi có các triệu chứng đầu tiên của bệnh do shigella, khi tiêu chảy đã khỏi. HUS được báo hiệu bằng sự phát triển của tình trạng bơ phờ và giảm lượng nước tiểu.

Nhiễm khuẩn huyết có thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ em dưới 5 tuổi và ở người lớn trên 65 tuổi.

Loét niêm mạc nặng có thể gây ra mất máu đáng kể cấp tính.

Bệnh nhân (đặc biệt là những người có kiểu gen [HLA]-B27) có thể phát triển viêm khớp phản ứng (viêm khớp, viêm kết mạc, viêm niệu đạo) sau khi mắc bệnh lỵ trực khuẩn.

Các biến chứng khác không phổ biến nhưng bao gồm động kinh ở trẻ em, viêm cơ tim và hiếm khi thủng ruột.

Nhiễm trùng không trở nên mãn tính và không phải là căn nguyên gây viêm đại tràng.