Xét nghiệm soi phân hay nước tiểu ( S. haematobium ) cho trứng

Xét nghiệm kháng nguyên

xét nghiệm huyết thanh

Xét nghiệm chẩn đoán được chỉ định cho những bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh sán máng và tiếp xúc với dịch tễ học có liên quan. Việc sàng lọc những người không có triệu chứng có thể được thực hiện đối với những người tiếp xúc với nước ngọt ở các khu vực lưu hành bệnh.

Bệnh sán máng được chẩn đoán và ước tính gánh nặng ký sinh trùng bằng cách soi phân hoặc nước tiểu bằng kính hiển vi (S. haematobium) để tìm trứng. Có thể cần thiết phải kiểm tra nhiều lần bằng kỹ thuật nồng độ. Địa lý là yếu tố quyết định chính của các loài, vì vậy nơi phơi nhiễm nên được thông báo cho phòng thí nghiệm. Nếu hình ảnh lâm sàng gợi ý bệnh sán máng nhưng không tìm thấy trứng sau khi kiểm tra nhiều lần nước tiểu hoặc phân, niêm mạc ruột hoặc bàng quang có thể được sinh thiết để kiểm tra các u hạt đặc trưng xung quanh trứng đã nhúng.

Các xét nghiệm tìm kháng nguyên schistosomal hoặc DNA trong máu, nước tiểu, hoặc phân đặc biệt hữu ích cho các chương trình loại bỏ schistosomal và những người du lịch trở về bị nghi ngờ nhiễm trùng. Hầu hết các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên là định lượng và nồng độ kháng nguyên có tương quan với gánh nặng ký sinh trùng. Một số xét nghiệm kháng nguyên, chẳng hạn như que thăm nước tiểu có bán trên thị trường để tìm S. mansoni, là định tính.

Các xét nghiệm huyết thanh nhạy cảm và đặc hiệu đối với nhiễm trùng, nhưng không cung cấp thông tin về gánh nặng giun, tình trạng lâm sàng hoặc tiên lượng và không phân biệt được nhiễm trùng hoạt động với nhiễm trùng đã khỏi. Do đó, các xét nghiệm kháng thể hữu ích nhất để phát hiện nhiễm trùng ở những người du lịch trở về và không hữu ích ở những bệnh nhân là cư dân của các khu vực lưu hành bệnh. Đối với những người du lịch trở về, các xét nghiệm huyết thanh nên được thực hiện ≥ 6 đến 12 tuần sau lần cuối cùng tiếp xúc với nước ngọt để có thời gian phát triển các thể sán thành người lớn và phát triển các kháng thể.

Bệnh sán máng gan mật có thể được chẩn đoán bằng cách tìm trứng trong phân, mô ruột hoặc mẫu gan được lấy để sinh thiết với độ nhạy khác nhau vì quá trình rụng trứng có thể không liên tục ở những bệnh nhân này. Thông thường, xét nghiệm máu gan bình thường. Siêu âm có thể thấy xơ hóa quanh xương và lách to.

Bệnh sán máng thần kinh được chẩn đoán nếu có nhiễm trùng tại vị trí ngoài dây thần kinh cùng với bằng chứng lâm sàng và X quang về tổn thương thần kinh. Schistosomes trong các tổn thương hệ thần kinh trung ương được sinh thiết và/hoặc xét nghiệm kháng thể dương tính hoặc phản ứng chuỗi polymerase trong dịch não tủy cũng được chẩn đoán.