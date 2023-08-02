Sán lá là sán dẹt gây bệnh ở nhiều phần của cơ thể (ví dụ như mạch máu, đường tiêu hóa, phổi, gan) tùy thuộc vào loài.
Căn nguyên của bệnh sán máng
Bệnh sán máng là do nhiễm trùng sán lá quan trọng nhất. Schistosoma là sán lá duy nhất xâm nhập vào da; tất cả các con sán khác chỉ lây nhiễm qua đường ăn uống. Hơn 200 triệu người bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới (xem CDC: Giới thiệu về bệnh sán máng).
Năm loài của sán máng gây bệnh cho người; tất cả có chung đặc điểm là vòng đời có sống trong các loài ốc nước ngọt. S. haematobium gây ra bệnh đường niệu; Schistosoma khác gây ra bệnh đường ruột.
Sự phân bố địa lý của schistosomes lây nhiễm cho người khác nhau tùy theo loài:
S. haematobium: Phân bố rộng rãi trên lục địa châu Phi với những khu vực nhỏ hơn ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ
S. mansoni: Phổ biến ở châu Phi, các vùng Trung Đông, và các loài duy nhất ở Tây bán cầu ở các vùng của Nam Mỹ và một số hòn đảo Caribê
S. japonicum: Châu Á, chủ yếu ở Trung Quốc, Philippines, Thái Lan và Indonesia
S. mekongi: Đông Nam Á
S. intercalatum: Trung và Tây Phi
Con người là vật chủ chính của nhiễm trùng. Chó, mèo, gặm nhấm, lợn, ngựa, dê là nhữngvật chủ cho S. japonicum, và chó là vật chủ cho S. mekongi. Sự lây truyền của những loài này không xảy ra ở Hoa Kỳ (bao gồm cả Puerto Rico) và Canada, nhưng căn bệnh này có thể xuất hiện ở những người du lịch và người nhập cư từ các vùng lưu hành bệnh.
Sinh lý bệnh của bệnh sán máng
Sán trưởng Schistosoma thành sống và sinh sản trong các tĩnh mạch mạc treo (thường là S. mekongi, S. intercalatum, S. japonicum và S. mansoni) hoặc bàng quang (thường là S. haematobium). Một số trứng xâm nhập vào niêm mạc ruột hoặc bàng quang và được truyền qua phân hoặc nước tiểu; các trứng khác vẫn nằm trong cơ quan của vật chủ hoặc được vận chuyển qua tĩnh mạch cửa tới gan và thỉnh thoảng tới những nơi khác (ví dụ phổi, hệ thần kinh trung ương, tủy sống). Trứng thải ra nở trong nước ngọt, giải phóng ấu trùng lông (giai đoạn ấu trùng đầu tiên) xâm nhập vào ốc sên. Sau khi nhân lên, hàng nghìn ấu trùng lông bơi tự do trong nước.
Cercariae xâm nhập vào da người trong vòng vài phút sau khi tiếp xúc. Khi chúng xâm nhập vào da, chúng mất cái đuôi chẻ đôi và biến thành schistosomula, di chuyển theo đường máu đến gan, nơi chúng trưởng thành thành con trưởng thành. Con trưởng thành sau đó di chuyển đến tĩnh mạch ruột hoặc hệ tĩnh mạch của đường tiết niệu.
Trứng xuất hiện trong phân hoặc nước tiểu từ 1 đến 3 tháng sau khi có sự xâm nhập của ấu trùng đuôi.
Ước tính tuổi thọ của sán trưởng thành từ 3 đến 7 năm. Con cái có kích thước từ 7 đến 20 mm; con đực nhỏ hơn một chút.
Hình ảnh từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Y tế Toàn cầu, Phòng Các bệnh Ký sinh trùng và Sốt rét.
Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh sán máng
Viêm da cấp tính
Hầu hết các nhiễm trùng đều không có triệu chứng. Phát ban dát sẩn ngứa (viêm da ấu trùng đuôi) có thể phát triển nơi ấu trùng đuôi xâm nhập vào da.
Sốt cấp tính Katayama
Sốt Katayama là một phản ứng quá mẫn toàn thân có thể xảy ra khi bắt đầu đẻ trứng, thường từ 2 đến 4 tuần sau khi tiếp xúc nhiều. Các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh, ho, buồn nôn, đau bụng, khó chịu, đau cơ, nổi mày đay, và tăng bạch cầu ái toan, giống như chứng bệnh huyết thanh. Các biểu hiện thường gặp hơn và thường nghiêm trọng hơn ở khách du lịch so với dân địa phương và kéo dài trong vài tuần.
Bệnh sán máng mạn tính
Nhiễm trùng mạn tính thường gặp nhất là do tiếp xúc nhiều lần ở các vùng lưu hành bệnh nhưng cũng có thể xảy ra sau khi tiếp xúc ngắn như xảy ra ở khách du lịch. Bệnh sán máng mạn tính chủ yếu do phản ứng của vật chủ gây u hạt đối với trứng được giữ lại trong các mô.
Bệnh sán máng đường ruột: Ban đầu, viêm loét niêm mạc ruột do S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, hoặc S. intercalatum có thể chảy máu và dẫn đến tiêu chảy ra máu. Khi các tổn thương tiến triển, xơ hóa khu trú, khe hở, lỗ rò và u nhú có thể phát triển trong ruột.
Bệnh sán máng gan lách: Phản ứng tạo u hạt với trứng của S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi và S. intercalatum trong gan thường không làm tổn thương chức năng gan, nhưng chúng có thể gây ra xơ hóa và xơ gan, có thể dẫn đến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, dẫn đến lách to, và giãn tĩnh mạch thực quản. Giãn tĩnh mạch thực quản có thể bị chảy máu, gây nôn trớ.
Trứng trong phổi có thể sản sinh ra u hạt và viêm động mạch khu trú và cuối cùng làm tăng áp lực động mạch phổi và bệnh tâm phế mạn.
Tổn thương ở bàng quang do S. haematobium tạo ra các vết loét ở thành bàng quang có thể gây khó tiểu, tiểu máu và tiểu nhiều lần. Theo thời gian, bệnh viêm bàng quang mãn tính phát triển. Tình trạng thắt chặt có thể dẫn đến thận ứ nước và thận ứ nước. Các khối u nhú trong bàng quang là phổ biến và tế bào vảy ung thư biểu mô của bàng quang có thể phát triển.
Bệnh sán máng sinh dục ở trẻ gái và phụ nữ có thể có thương tổn ở âm hộ, âm đạo và cổ tử cung cũng như ống dẫn trứng. Bệnh sán máng sinh dục có thể dẫn đến chảy máu âm đạo khi quan hệ tình dục và khám phụ khoa, đau khi quan hệ tình dục, vô sinh, mang thai ngoài tử cung, phá thai và tăng nguy cơ nhiễm HIV (1). Thương tổn bộ phận sinh dục nam là mào tinh hoàn, tinh hoàn, dây tinh trùng hoặc tuyến tiền liệt có thể dẫn đến đau vùng chậu, giao hợp hoặc xuất tinh, xuất huyết, sưng tấy bất thường của cơ quan sinh dục và vô sinh.
Mất máu từ cả đường tiêu hóa và sinh dục thường dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.
Nhiễm khuẩn thứ phát ở đường sinh dục thường gặp ở Salmonella và nhiễm trùng dai dẳng hoặc tái phát có thể xảy ra. Các biến chứng thần kinh có thể xảy ra ngay cả khi nhiễm trùng Schistosoma nhẹ. Trứng hoặc giun trưởng thành cư trú trong tủy sống có thể gây ra viêm tủy ngang, và khi chúng ở trong não có thể tạo ra các tổn thương khu trú và co giật.
Tài liệu tham khảo về các triệu chứng và dấu hiệu
Chẩn đoán bệnh sán máng
Xét nghiệm soi phân hay nước tiểu (S. haematobium) cho trứng
Xét nghiệm kháng nguyên
xét nghiệm huyết thanh
Xét nghiệm chẩn đoán được chỉ định cho những bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh sán máng và tiếp xúc với dịch tễ học có liên quan. Việc sàng lọc những người không có triệu chứng có thể được thực hiện đối với những người tiếp xúc với nước ngọt ở các khu vực lưu hành bệnh.
Bệnh sán máng được chẩn đoán và ước tính gánh nặng ký sinh trùng bằng cách soi phân hoặc nước tiểu bằng kính hiển vi (S. haematobium) để tìm trứng. Có thể cần thiết phải kiểm tra nhiều lần bằng kỹ thuật nồng độ. Địa lý là yếu tố quyết định chính của các loài, vì vậy nơi phơi nhiễm nên được thông báo cho phòng thí nghiệm. Nếu hình ảnh lâm sàng gợi ý bệnh sán máng nhưng không tìm thấy trứng sau khi kiểm tra nhiều lần nước tiểu hoặc phân, niêm mạc ruột hoặc bàng quang có thể được sinh thiết để kiểm tra các u hạt đặc trưng xung quanh trứng đã nhúng.
Các xét nghiệm tìm kháng nguyên schistosomal hoặc DNA trong máu, nước tiểu, hoặc phân đặc biệt hữu ích cho các chương trình loại bỏ schistosomal và những người du lịch trở về bị nghi ngờ nhiễm trùng. Hầu hết các xét nghiệm phát hiện kháng nguyên là định lượng và nồng độ kháng nguyên có tương quan với gánh nặng ký sinh trùng. Một số xét nghiệm kháng nguyên, chẳng hạn như que thăm nước tiểu có bán trên thị trường để tìm S. mansoni, là định tính.
Các xét nghiệm huyết thanh nhạy cảm và đặc hiệu đối với nhiễm trùng, nhưng không cung cấp thông tin về gánh nặng giun, tình trạng lâm sàng hoặc tiên lượng và không phân biệt được nhiễm trùng hoạt động với nhiễm trùng đã khỏi. Do đó, các xét nghiệm kháng thể hữu ích nhất để phát hiện nhiễm trùng ở những người du lịch trở về và không hữu ích ở những bệnh nhân là cư dân của các khu vực lưu hành bệnh. Đối với những người du lịch trở về, các xét nghiệm huyết thanh nên được thực hiện ≥ 6 đến 12 tuần sau lần cuối cùng tiếp xúc với nước ngọt để có thời gian phát triển các thể sán thành người lớn và phát triển các kháng thể.
Bệnh sán máng gan mật có thể được chẩn đoán bằng cách tìm trứng trong phân, mô ruột hoặc mẫu gan được lấy để sinh thiết với độ nhạy khác nhau vì quá trình rụng trứng có thể không liên tục ở những bệnh nhân này. Thông thường, xét nghiệm máu gan bình thường. Siêu âm có thể thấy xơ hóa quanh xương và lách to.
Bệnh sán máng thần kinh được chẩn đoán nếu có nhiễm trùng tại vị trí ngoài dây thần kinh cùng với bằng chứng lâm sàng và X quang về tổn thương thần kinh. Schistosomes trong các tổn thương hệ thần kinh trung ương được sinh thiết và/hoặc xét nghiệm kháng thể dương tính hoặc phản ứng chuỗi polymerase trong dịch não tủy cũng được chẩn đoán.
Điều trị bệnh sán máng
Praziquantel
Khuyến cáo điều trị uống một ngày với praziquantel (20 mg/kg x 2 lần/ngày cho S. haematobium, S. mansoni và S. intercalatum; 20 mg/kg 3 lần/ngày cho S. japonicum và S. mekongi). Praziquantel có hiệu quả chống lại các schistosomes trưởng thành, nhưng không phát triển các schistosomula, vốn xuất hiện sớm khi bị nhiễm trùng. Do đó, đối với những du khách không có triệu chứng đã tiếp xúc với nước ngọt có khả năng bị ô nhiễm, việc điều trị sẽ bị trì hoãn từ 6 đến 8 tuần sau lần tiếp xúc cuối cùng. Tác dụng ngoại ý của praziquantel thường nhẹ và bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nhức đầu, và chóng mặt. Các trường hợp thất bại trong điều trị đã được báo cáo, nhưng rất khó xác định liệu chúng là do tái nhiễm, do sự kháng thuốc tương đối của các thể schistosomes chưa trưởng thành, hay là do những người trưởng thành kháng praziquantel.
Nếu trứng xuất hiện tại thời điểm chẩn đoán, đề nghị tái khám 1 đến 2 tháng sau khi điều trị để giúp xác định khả năng chữa khỏi. Điều trị được lặp lại nếu vẫn còn trứng.
Điều trị bệnh sán máng cấp tính (sốt Katayama) được dựa trên dữ liệu hạn chế. Corticosteroid có thể cải thiện các triệu chứng nghiêm trọng; điều trị bằng prednisone 20 đến 40 mg mỗi ngày trong 5 ngày ở người lớn thường có hiệu quả. Khi các triệu chứng đã giảm, điều trị bằng praziquantel được đưa ra như chi tiết ở trên và lặp lại 4 đến 6 tuần sau khi ký sinh trùng đã đến tuổi trưởng thành.
Bệnh nhân có trứng trong phân hoặc nước tiểu tại thời điểm bệnh sán máng cấp tính hoặc mạn tính được chẩn đoán nên được kiểm tra trứng sống từ 1 đến 2 tháng sau khi điều trị. Một chuyên gia kính hiển vi có kinh nghiệm có thể phân biệt trứng sống với vỏ rỗng dựa trên sự hiện diện của mao ấu trùng sống. Việc rút lui được chỉ định nếu có trứng sống.
Phòng ngừa bệnh sán máng
Cẩn thận tránh tiếp xúc với nước ngọt bị ô nhiễm sẽ ngăn ngừa bệnh sán máng.
Bệnh sán máng không lây truyền khi nuốt phải nước bị ô nhiễm; tuy nhiên, miệng và môi tiếp xúc với nước bị ô nhiễm có thể dẫn đến nhiễm bệnh.
Nước dùng để tắm phải được luộc ít nhất 1 phút và sau đó nguội trước khi tắm. Tuy nhiên, nước đã được giữ trong bể chứa trong ít nhất 1 đến 2 ngày là an toàn mà không đun sôi.
Những người vô tình tiếp xúc với nước nhiễm bẩn (ví dụ như rơi xuống sông) nên lau mạnh bằng khăn để cố gắng loại bỏ ký sinh trùng trước khi chúng xâm nhập vào da.
Xử lý nước tiểu và phân làm giảm khả năng lây nhiễm.
Người trưởng thành ở các vùng lưu hành có khả năng chống lại sự tái nhiễm hơn trẻ em, cho thấy khả năng miễn dịch.
Điều trị dựa vào cộng đồng hoặc trường học với praziquantel, các chương trình giáo dục, và các loài nhuyễn thể để giảm số lượng ốc sên được sử dụng để kiểm soát bệnh sán máng ở các vùng lưu hành.
Phát triển văcxin đang được tiến hành.
Những điểm chính
Schistosoma là sán lá duy nhất xâm nhập vào da; trên 230 triệu người bị nhiễm trên toàn thế giới.
Khi cercariae xâm nhập vào da, chúng bị mất đuôi và trở thành sán máng, đi qua máu đến gan, nơi chúng trưởng thành; khi trưởng thành, chúng di cư đến ngôi nhà cuối cùng của chúng trong tĩnh mạch ruột hoặc đám rối tĩnh mạch của đường sinh dục.
Ova trong gan gây ra một phản ứng u hạt có thể dẫn đến xơ hóa và tăng áp lực tĩnh mạch cửa, dẫn đến lách to, giãn tĩnh mạch thực quản và nôn máu.
Các sinh vật trong ruột có thể gây ra tiêu chảy có máu, và các sinh vật trong bàng quang có thể gây ra tiểu máu và viêm bàng quang mãn tính.
Điều trị bằng praziquantel.
Để ngăn ngừa nhiễm trùng, tránh tiếp xúc với nước ngọt ở các vùng lưu hành.
Nguyên nhân của viêm da bởi sán máng ở gia cầm và động vật
Viêm da do ấu trùng lông, một tổn thương trên da, nó cũng có thể được gọi là ngứa của người đào ngao hoặc ngứa ở người bơi lội, xảy ra khi các loài Schistosoma không thể phát triển ở người, xâm nhập vào da khi tiếp xúc với nước ngọt hoặc nước lợ bị ô nhiễm.
Ấu trùng lông của Schistosoma sp lây nhiễm các loài chim và động vật có vú khác ngoài con người, có thể xâm nhập qua da người. Mặc dù các sinh vật không phát triển ở người, nhưng con người có thể trở nên nhạy cảm và phát triển các tổn thương da dát sẩn hoặc mụn nước ở vị trí xâm nhập. Tổn thương da có thể kèm theo phản ứng sốt toàn thân kéo dài từ 5 đến 7 ngày và tự khỏi.
Viêm da do ấu trùng lông xảy ra trên toàn thế giới. Ở Bắc Mỹ, viêm da do sán máng biển liên quan đến đại dương (ngứa ở người bắt trai) xảy ra trên tất cả các bờ biển Đại Tây Dương, Vịnh, Thái Bình Dương và Hawaii. Nó thường xảy ra ở những bãi bùn lầy ở Cape Cod. Viêm da do sán máng nước ngọt (ngứa của người bơi lội) phổ biến ở vùng Great Lakes.
Chẩn đoán viêm da ấu trùng lông được dựa trên kết quả lâm sàng. Hầu hết các trường hợp không cần chăm sóc y tế.
Điều trị viêm da cổ tử cung có triệu chứng bằng chườm mát, muối nở hoặc kem chống ngứa. Áp dụng corticosteroid tại chỗ cũng có thể được sử dụng.