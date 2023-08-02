Bệnh do Fasciola là nhiễm sán lá ruột Fasciolopsis buski , do cách ăn các cây thủy sinh hoặc uống nước bị nhiễm bẩn.

Sán lá là giun sán ký sinh trùng lây nhiễm sang các bộ phận khác nhau của cơ thể (mạch máu, đường tiêu hóa, phổi, gan) tùy thuộc vào loài.

F. buski có trong ruột của heo ở nhiều nơi ở Châu Á và Tiểu Lục địa Ấn Độ. Tỷ lệ nhiễm cao nhất ở trẻ em ở các vùng lưu hành bệnh. F. buski còn được gọi là sán lá ruột khổng lồ vì nó là loài sán lớn nhất lây nhiễm sang người.

Tình trạng nhiễm bệnh ở người thường mắc phải do uống phải nước bị ô nhiễm hoặc ăn phải thực vật bị ô nhiễm, đặc biệt là măng, cải xoong hoặc hạt dẻ nước, mang mầm bệnh metacercariae lây nhiễm. Giun trưởng thành bám vào và làm loét niêm mạc của đoạn gần ruột non. Chúng phát triển khoảng 20 đến 75 mm từ 8 đến 20 mm. Con trưởng thành có tuổi thọ khoảng 1 năm.

Vòng đời của Fasciolopsis buski Hình ảnh Hình ảnh từ Thư viện Hình ảnh Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Bệnh do Fasciola thường không có triệu chứng. Trong trường hợp nhiễm bệnh nặng, các triệu chứng thường bắt đầu từ 30 đến 60 ngày sau khi tiếp xúc và có thể bao gồm chán ăn, nôn ói, tiêu chảy, đau bụng và các dấu hiệu kém hấp thu. Có thể có tăng bạch cầu ái toan ngoại biên.

Trong một số trường hợp nặng, kém hấp thu có thể bị phù và cổ trướng do mất protein. Thiếu vitamin B12 và thiếu máu cũng có thể xảy ra.

Chẩn đoán bệnh do fasciola được thực hiện bằng cách tìm trứng hoặc, ít phổ biến hơn, sâu người lớn trong phân. Trứng không thể phân biệt được với trứng Fasciola hepatica.

Điều trị bệnh do fasciola là với praziquantel 25 mg/kg uống liều duy nhất (WHO) hoặc 3 lần trong 1 ngày.

Phòng ngừa liên quan đến việc không uống nước bị nhiễm bẩn hoặc ăn thực vật nước ngọt ở những nơi Fasciolopsis buski là đặc hữu.

