Thuốc kháng nấm

Itraconazole là điều trị cơ bản của Viêm bạch huyết do Sporotrichosis nhiễm Histoplasma mức độ nhẹ và vừa nhiễm Blastomyces và nhiễm nấm paracoccidioidosis. Thuốc cũng có hiệu quả đối với bệnh do nấm aspergillus phổi mạn tính, bệnh do nấm coccidioides và một số loại bệnh do nấm màu. Mặc dù khả năng thâm nhập vào dịch não tủy kém, itraconazole có thể được sử dụng để điều trị một số loại viêm màng não do nấm nhưng không phải là thuốc được lựa chọn. Do khả năng hòa tan trong lipid và gắn kết với protein cao nên nồng độ itraconazole trong máu có xu hướng thấp nhưng nồng độ trong mô thường cao. Nồng độ thuốc trong nước tiểu và dịch não tủy là không đáng kể. Việc sử dụng itraconazole đã giảm khi việc sử dụng voriconazol và posaconazol tăng lên.

Tác dụng bất lợi của itraconazole với liều lên tới 400 mg/ngày thường gặp nhất là ở đường tiêu hóa, nhưng một số nam giới đã báo cáo rối loạn cương dương và liều cao hơn có thể gây hạ kali máu, tăng huyết áp và phù ngoại biên. Các tác dụng phụ được ghi nhân khác bao gồm phát ban dị ứng, viêm gan và ảo giác. Một cảnh báo nhấn mạnh của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về bệnh suy tim đã được ban hành.

Tương tác thuốc và thực phẩm quan trọng. Khi sử dụng dạng viên nang, đồ uống có tính axit (ví dụ: cola, nước ép trái cây có tính axit) hoặc thực phẩm (đặc biệt là thực phẩm giàu chất béo) sẽ cải thiện sự hấp thu itraconazole từ đường tiêu hóa. Tuy nhiên, khả năng hấp thu có thể bị giảm nếu dùng itraconazol cùng với thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn dùng để giảm độ axit dạ dày.

Một số loại thuốc, bao gồm rifampin, rifabutin, didanosine, phenytoin và carbamazepine, có thể làm giảm nồng độ itraconazole trong huyết thanh.

Itraconazol cũng ức chế quá trình thoái hóa trao đổi chất của các loại thuốc khác, làm tăng nồng độ trong máu với những hậu quả nghiêm trọng. Rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong có thể xảy ra nếu dùng itraconazol với cisapride (không có ở Hoa Kỳ) hoặc một số loại thuốc kháng histamine (ví dụ: terfenadine, astemizole, có lẽ là loratadine). Tiêu cơ vân có liên quan đến tăng nồng độ cyclosporine hoặc statin trong máu do itraconazole gây ra. Itraconazole có thể làm tăng nồng độ trong huyết thanh của một số loại thuốc (ví dụ: tacrolimus, warfarin, digoxin) và nên theo dõi thuốc điều trị khi sử dụng các thuốc này với itraconazole.

Một công thức bào chế mới của itraconazole (SUBA-itraconazole, viết tắt của SUper BioAvailable) đã cải thiện sinh khả dụng mà không cần đến môi trường axit trong dạ dày. SUBA-itraconazole được dùng cùng với thức ăn và có thể được sử dụng để điều trị bệnh do nấm histoplasma, bệnh do nấm blastomyces và bệnh do nấm aspergillus. Liều lượng của thuốc này khác với các dạng itraconazole khác.