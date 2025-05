Tổng quan về Nhiễm nấm

Huyết thanh (1,3)beta-D-glucan, thường dương tính trong bệnh nấm candida xâm lấn và bệnh do nấm aspergillus cũng như nhiễm Pneumocystis jirovecii

Bổ sung các xét nghiệm cố định và khuếch tán miễn dịch đối với các bệnh nấm lưu hành (bệnh do nấm histoplasma, bệnh do nấm blastomyces, bệnh do nấm coccidioides)