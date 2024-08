Nhiễm nấm Candida

Mô bệnh học và cấy nấm

Nuôi cấy máu

(1,3)beta-D-glucan trong huyết thanh

Bảng xét nghiệm T2Candida

Vì Candida sp là loài cộng sinh nên nuôi cấy từ đờm, khoang miệng, đường sinh dục, nước tiểu, phân hoặc da không có ý nghĩa chỉ ra một nhiễm trùng xâm lấn hoặc đang tiến triển. Cũng phải có một tổn thương lâm sàng đặc trưng, bằng chứng mô bệnh học về sự xâm lấn mô (ví dụ: nấm men, giả sợi nấm hoặc sợi nấm trong mẫu mô) phải được ghi lại và phải loại trừ các nguyên nhân khác. Các mẫu cấy dương tính với bệnh phẩm được lấy từ được lấy từ những vị trí vốn vô trùng như máu, dịch não tủy, màng ngoài tim, dịch màng ngoài tim, hoặc sinh thiết mô là bằng chứng xác định và cần điều trị toàn thân.

Các xét nghiệm thông thường thường bỏ sót C. auris as C. haemulonii, C. famata, C. sake, hoặc một số loài khác. Khối phổ MALDI-TOF là một phương pháp đáng tin cậy hơn để xác định chính xác. Một thử nghiệm dựa trên axit nucleic cũng đã có.

(1,3)beta-D-glucan trong huyết thành thường dương tính ở bệnh nhân bị bệnh do nấm candida xâm lấn; ngược lại, kết quả âm tính cho thấy khả năng nhiễm trùng toàn thân thấp.

Bảng xét nghiệm T2Candida là xét nghiệm cộng hưởng từ phát hiện trực tiếp 5 loài Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, P. kudriavzevii và N. glabrata) trong các mẫu máu toàn phần trong 3 giờ đến 5 giờ. Nó có độ nhạy cao và có giá trị dự đoán âm tính cao (1). Các xét nghiệm chẩn đoán phân tử khác cũng có sẵn, bao gồm ma trận khử ion hóa thời gian bay của ma trận (MALDI-TOF) và phép thử phản ứng chuỗi polymerase (PCR).

Khám mắt để kiểm tra xem có viêm nội nhãn không được khuyến nghị cho những bệnh nhân bị nhiễm candida máu. Ý kiến ​​của các chuyên gia khác nhau về việc liệu cần phải kiểm tra nội soi cho tất cả bệnh nhân hay chỉ những người có triệu chứng thị giác.

Candida albicans Hình ảnh Hình ảnh do bác sĩ, thạc sĩ Paschalis Vergidis cung cấp.