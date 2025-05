Nhiễm trùng Hymenolepis nana (sán dây Dwarf)

Praziquantel

Ngoài ra, nitazoxanide hoặc, bên ngoài Hoa Kỳ, niclosamide

Việc điều trị được lựa chọn cho nhiễm trùng H. nana là

Praziquantel 25 mg/kg uống một lần

Các lựa chọn thay thế bao gồm nitazoxanide và niclosamide (không có sẵn ở Hoa Kỳ).

Đối với nitazoxanide, liều lượng là

Đối với bệnh nhân > 11 tuổi: 500 mg uống 2 lần/ngày trong 3 ngày

Đối với trẻ em từ 4 đến 11 tuổi: 200 mg uống 2 lần/ngày trong 3 ngày

Đối với trẻ em từ 1 đến 4 tuổi: 100 mg uống 2 lần/ngày trong 3 ngày

Đối với niclosamide, liều lượng là

Đối với người lớn: 2 g uống 1 lần/ngày trong 7 ngày

Đối với trẻ > 34 kg: 1,5 g một liều duy nhất vào ngày 1, sau đó 1 g 1 lần/ngày trong 6 ngày

Đối với trẻ em từ 11 đến 34 kg: 1 g một liều duy nhất vào ngày 1, sau đó 500 mg 1 lần/ngày trong 6 ngày

Một mẫu phân nên được lặp lại một tháng sau khi liệu pháp hoàn thành để xác minh khả năng khỏi bệnh.

Xem thêm Centers for Disease Control and Prevention: Parasites - Hymenolepiasis (also known as Hymenolepis nana infection).