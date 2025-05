Nhiễm trùng Dipylidium caninum

University of Virginia School of Medicine

University of Virginia;

Dipylidium caninum là một loại sán dây có thể gây nhiễm trùng đường ruột ở người và thường không có triệu chứng.

D. caninum, sán dây kép, có thể có ở chó và mèo. Bọ chét là vật chủ trung gian. Việc nuốt phải bọ chét bị nhiễm bệnh, thường là do trẻ nhỏ, gây ra nhiễm trùng không có triệu chứng, tự khỏi, nhưng có thể thấy các đốt sán (đoạn sán dây) trong phân (xem Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Dipylidium caninum).

Điều trị với một liều uống duy nhất praziquantel 5 đến 10 mg/kg. Ngoài ra, một liều niclosamide 2 g duy nhất (không có ở Hoa Kỳ) được dùng dưới dạng 4 viên (mỗi viên 500 mg) nhai từng viên một và nuốt. Đối với trẻ em, liều này là 50 mg/kg (tối đa 2 g) một lần. Nhiễm trùng tự giới hạn ở người và thường tự khỏi sau 6 tuần.