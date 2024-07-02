Nhiễm Moraxella catarrhalis

Moraxella catarrhalis là những song cầu khuẩn gram âm gây nhiễm trùng tai và đường hô hấp trên và dưới. Chẩn đoán bằng nuôi cấy. Điều trị bằng thuốc kháng sinh.

M. catarrhalis (trước đây gọi là Branhamella catarrhalis) là nguyên nhân thường gặp của

Viêm tai giữa ở trẻ em

Cấp tính và mãn tính viêm xoang ở mọi lứa tuổi

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở bệnh nhân mắc bệnh phổi mạn tính

Đây là nguyên nhân vi khuẩn phổ biến thứ hai gây ra đợt cấp của COPD sau Haemophilus influenzae không thể định loại.

Viêm phổi do M. catarrhalis giống như viêm phổi do phế cầu.

Vãng khuẩn huyết rất hiếm gặp và có thể liên quan đến nhiễm trùng van nhân tạo (1).

Tỷ lệ xâm nhiễm của M. catarrhalis phụ thuộc vào độ tuổi. Khoảng 1% đến 5% số người lớn khỏe mạnh có quần cư vi khuẩn ở đường hô hấp trên (2, 3). M. catarrhalis cư ngụ phổ biến ở vòm họng trong suốt thời thơ ấu, có thể tăng lên vào những tháng mùa đông và là một yếu tố nguy cơ cho viêm tai giữa cấp; sự xâm nhiễm sớm là một yếu tố nguy cơ cho bệnh viêm tai giữa tái phát. Sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ cư trú xảy ra ở khu vực. Điều kiện sống, vệ sinh, các yếu tố môi trường (ví dụ như hút thuốc gia đình), đặc điểm di truyền của quần thể, cơ địa và các yếu tố khác có thể góp phần tạo nên sự khác biệt này.

Các sinh vật dường như lây lan liên tục từ vị trí cư ngụ của nó trong đường hô hấp đến vị trí nhiễm trùng.

Không có tính năng đặc trưng của M. catarrhalis viêm tai giữa, viêm xoang cấp tính hoặc mãn tính, hoặc viêm phổi. Trong bệnh đường hô hấp dưới, bệnh nhân ho nhiều, tăng tiết đờm có mủ, và khó thở tăng lên.

Những song cầu khuẩn gram âm này giống các loài Neisseria nhưng có thể dễ dàng phân biệt bằng các xét nghiệm sinh hóa thông thường sau khi phân lập nuôi cấy từ các dịch hoặc mô bị nhiễm bệnh.

Hầu như tất cả các chủng vi khuẩn hiện nay đều sản sinh ra beta-lactamase. Vi khuẩn này thường nhạy cảm với thuốc ức chế beta-lactam/beta-lactamase (ví dụ: amoxicillin/clavulanate), sulfamethoxazole, tetracycline, cephalosporin thế hệ thứ hai hoặc thế hệ thứ ba, aminoglycoside, macrolide, fluoroquinolones và pleuromutilin (ví dụ: lefamulin).