Thời kỳ ủ bệnh trung bình từ 18 đến 21 ngày (khoảng từ 9 đến 28 ngày). Sốt Q cấp tính thường không có triệu chứng; ở những bệnh nhân khác, bắt đầu đột ngột với các triệu chứng giống cúm: sốt, đau đầu dữ dội, ớn lạnh, khó chịu nghiêm trọng, đau cơ, chán ăn, và đổ mồ hôi. Sốt có thể tăng đến 40°C và duy trì từ 1 đến > 3 tuần.

Hiếm khi, sốt Q cấp tính biểu hiện dưới dạng viêm não hoặc viêm màng não.

Các triệu chứng về hô hấp (ho khan, đau ngực kiểu màng phổi) xuất hiện từ 4 đến 5 ngày sau khi bệnh khởi phát. Những triệu chứng này có thể đặc biệt nặng ở bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân bị suy nhược. Khám lâm sàng, nghe phổi tiếng crakles và dấu hiệu gợi ý triệu chứng đông đặc phổi. Không giống như bệnh rickettsial, sốt Q cấp tính không nổi ban.

Sự xuất hiện viêm gan cấp ở một số bệnh nhân tương tự viêm gan virut với triệu chứng như sốt, khó chịu, gan lách to với đau bụng trên bên phải và có thể vàng da. Đau đầu và các dấu hiệu hô hấp thường không có.

Hội chứng mệt mỏi sau sốt Q đã được báo cáo là xảy ra ở 20% số bệnh nhân bị sốt Q cấp tính (1). Bệnh nhân cho biết mệt mỏi nghiêm trọng, đau cơ, đau đầu, sợ ánh sáng và/hoặc thay đổi tâm trạng và thay đổi giấc ngủ.

Sốt Q mạn tính có thể xuất hiện trong vòng vài tuần tới nhiều năm sau khi nhiễm trùng ban đầu. Những người có tiền sử dị tật van tim, phình động mạch hoặc ghép mạch máu có nhiều nguy cơ bị bệnh sốt Q mạn tính. Mang thai và ức chế miễn dịch cũng có liên quan đến sự phát triển của bệnh sốt Q mạn tính. Viêm gan biểu hiện như sau sốt không rõ nguyên nhân. Sinh thiết gan có thể thấy u hạt, cần được chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân khác gây u hạt trong gan (ví dụ lao, sarcoidosis, bệnh nấm histoplasma, bệnh do brucella, bệnh tularemia, giang mai).

Viêm nội tâm mạc tương tự như viêm nội tâm mạc bán cấp có nuôi cấy âm tính viêm nội tâm mạc vi khuẩn; van động mạch chủ hay bị nhất, sùi van có thể bị ở bất kỳ van tim nào. Dấu hiệu ngón tay dùi trông, thuyên tắc động mạch, gan to, lách to, mảng xuất huyết có thể gặp. Chỉ có 20 đến 40% số bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc do sốt Q có các triệu chứng của nhiễm trùng cấp tính.

Tỷ lệ tử vong do sốt Q cấp tính chỉ khoảng 1% ở những bệnh nhân không được điều trị. Viêm nội tâm mạc do sốt Q mạn tính không được điều trị luôn gây tử vong. Điều trị kháng sinh đầy đủ làm giảm tỷ lệ tử vong đối với viêm nội tâm mạc do sốt Q xuống < 5% (2). Một số bệnh nhân có tổn thương thần kinh do bị suy giảm sức khỏe còn lại.