Sốt phát ban do Rickettsia khác

Các loài rickettsiae khác nhau được truyền bệnh bằng các véc tơ ve cánh cứng gây sốt phát ban rickettsia tương tự sốt phát ban Rocky Mountain nhưng nhẹ hơn. Các triệu chứng ban đầu tổn thương da, satellite adenopathy, và phát ban dát sẩn dạng xuất huyết.

(Xem thêm Tổng quan về Nhiễm trùng Rickettsial và liên quan.)

Bệnh sốt phát ban rickettsioses bao gồm bệnh do rickettsia do bọ ve truyền ở Bắc Á, bệnh sốt phát ban do bọ ve ở Queensland, bệnh sốt Rickettsia do bọ ve châu Phi (sốt bọ ve đốt ở châu Phi), bệnh sốt phát ban ở Địa Trung Hải (sốt Boutonneuse) và bệnh do rickettsia Rickettsia parkeri (lây truyền qua bọ ve vùng Vịnh [Amblyomma maculatum] – xem bảng Bệnh do các loài Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma và Coxiella gây ra). Tác nhân gây bệnh thuộc nhóm rickettsia gây sốt đốm.

Dịch tễ học ve truyền bệnh Rickettsia giống với sốt phát ban Rocky Mountain (RMSF) ở Tây Bán cầu. Các vectơ động vật chân đốt, có hoặc không có ổ chứa động vật, duy trì các bệnh sốt xuất huyết có đốm này trong tự nhiên. Nếu con người xâm nhập vô tình vào chu kỳ, sẽ bị nhiễm bệnh. Ở một số khu vực nhất định, chu kỳ của sốt boutonneuse liên quan môi trường nhà cửa, với ve chó nâu, Rhipicephalus sanguineus, được coi là véc tơ truyền bệnh ưu thế.

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh sốt đốm do Rickettsioses Các triệu chứng và dấu hiệu tương tự tất cả sốt phát ban do Rickettsia và thường nhẹ hơn so với RMSF. Sau giai đoạn ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày, sốt, mệt mỏi, đau đầu, nhức đầu, và viêm kết mạc mắt phát triển. Cùng với bắt đầu sốt, một vết loét giống như cúc áo nhỏ đường kính từ 2 đến 5 mm và xuất hiện màu đen ở trung tâm (một vết eschar, sốt boutonneuse, tache noire). Thông thường, xuất hiện hạch vùng hoặc xung quanh. Vào khoảng ngày thứ tư của cơn sốt, ban đỏ dát sẩn xuất hiện ở cẳng tay và lan ra hầu hết cơ thể, kể cả lòng bàn tay và lòng bàn chân. Sốt kéo dài đến tuần thứ hai của bệnh. Các biến chứng và tử vong rất hiếm ngoại trừ ở những bệnh nhân cao tuổi hoặc những bệnh nhân bị suy nhược. Tuy nhiên, bệnh không nên bị bỏ qua; một dạng viêm mạch phát triển bất ngờ có thể xuất hiện.

Chẩn đoán bệnh sốt đốm do Rickettsioses Bệnh sử và khám lâm sàng

Nhuộm huỳnh quang kháng thể với mảnh sinh thiết vị trí phát ban để phát hiện các sinh vật

Xét nghiệm huyết thanh học trong giai đoạn cấp tính và cả giai đoạn hồi phục (xét nghiệm huyết thanh học không có giá trị trong chẩn đoán bệnh cấp tính)

Phản ứng chuỗi Polymerase (PCR) Để biết chi tiết, hãy xem Tổng quan về Nhiễm trùng Rickettsial và liên quan.

Điều trị bệnh sốt đốm do Rickettsioses Doxycycline Điều trị bệnh sốt phát ban do rickettsia bằng doxycycline trong 5 ngày.