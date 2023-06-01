Thời kỳ ủ bệnh viêm màng não lympho bào là 1 đến 2 tuần.

Hầu hết bệnh nhân đều không có triệu chứng hoặc ít có biểu hiện. Một số phát triển giống bệnh cúm. Sốt, thường từ 38,5 đến 40°C, rét run kèm theo khó chịu, yếu, đau cơ (đặc biệt là ở thắt lưng), nhức đầu sau hốc mắt, sợ ánh sáng, chán ăn, buồn nôn, nôn và choáng váng. Đau họng, ho, đau ngực, đau tinh hoàn và đau tuyến mang tai ít xảy ra hơn.

Sau 5 ngày đến 3 tuần, bệnh nhân có thể cải thiện trong 1 hoặc 2 ngày. Nhiều trường hợp tái phát sốt, nhức đầu, phát ban, sưng các khớp ngón tay, dấu hiệu màng não, viêm tinh hoàn, viêm tuyến mang tai, hoặc rụng tóc ở da đầu.

Viêm màng não vô khuẩn xảy ra ở một số ít bệnh nhân. Hiếm khi có thể xảy ra viêm não thẳng thắn, liệt tăng dần, liệt bulbar, viêm tủy cắt ngang hoặc các triệu chứng thần kinh khác. Di chứng thần kinh hiếm gặp ở bệnh nhân viêm màng não nhưng gặp đến 33% bệnh nhân viêm não.

Nhiễm trùng trong giai đoạn thai kỳ có thể gây bất thường ở thai nhi, bao gồm não úng thủy, viêm màng đệm mắt, và thiểu năng trí tuệ. Nhiễm trùng xảy ra trong tam cá nguyệt thứ nhất có thể dẫn đến tử vong ở thai nhi.