Phục hồi chức năng cho các bệnh lý khác

Bệnh đa dây thần kinh nghiêm trọng có thể biểu hiện dưới dạng không thể ngừng thở máy. Trong suy đa cơ quan thứ phát sau nhiễm trùng huyết, hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, có lẽ là do cytokine và giải phóng gốc tự do, làm suy yếu vi tuần hoàn thần kinh ngoại biên, dẫn đến bệnh đa dây thần kinh của các dây thần kinh hỗn hợp hoặc vận động. Thoái hóa sợi trục không viêm và dẫn đến teo cơ do thần kinh có thể gây yếu cơ hoành, các chi, cơ mặt và cơ cạnh cột sống. Các sợi cảm giác bị ảnh hưởng ít nhất. Nồng độ creatinin kinase huyết thanh tuần tự và các nghiên cứu điện chẩn tuần tự rất hữu ích trong việc theo dõi diễn biến bệnh ở một số bệnh nhân. Thời gian hồi phục từ 3 tuần đến 6 tháng.

Phục hồi chức năng tập trung vào việc ngăn ngừa loét do tì đè, co cứng và các bệnh lý thần kinh do chèn ép và trở lại chức năng bình thường. Các bài tập tăng cường sức mạnh, khả năng vận động và bồi dưỡng ADL (các hoạt động sinh hoạt hàng ngày), cũng như các thiết bị chỉnh hình và thích ứng thích hợp, cần được cung cấp ở các giai đoạn phục hồi thích hợp.