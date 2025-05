Thuốc gây ảo giác

Đối với nhiễm độc cấp tính, các biện pháp hỗ trợ và giảm bớt lo lắng và kích động

Đối với chứng rối loạn tâm thần dai dẳng, chăm sóc tâm thần

Một môi trường tĩnh, trấn an với những cam đoan rằng những suy nghĩ kỳ quặc, hình ảnh, và âm thanh là do ma túy và sẽ nhanh chóng biến mất. Thuốc an thần (ví dụ: lorazepam, diazepam) có thể giúp giảm lo lắng nặng. Một số bệnh nhân có thể yêu cầu hạn chế về thể chất và hóa chất cho đến khi đảm bảo an toàn.

Các trạng thái tâm thần dai dẳng hoặc rối loạn tâm thần khác đòi hỏi điều trị tâm thần thích hợp. Những hồi ứng tạm thời hoặc không gây phiền toái cho bệnh nhân không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, hồi tưởng liên quan đến lo lắng nặng và trầm cảm nặng có thể cần dùng thuốc an thần.