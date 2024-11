1. Parisi A, Tranchita E, Duranti G, et al: Effects of chronic Rhodiola Rosea supplementation on sport performance and antioxidant capacity in trained male: preliminary results. J Sports Med Phys Fitness 50(1):57-63, 2010.

2. Noreen EE, Buckley JG, Lewis SL, Brandauer J, Stuempfle KJ: The effects of an acute dose of Rhodiola rosea on endurance exercise performance. J Strength Cond Res 27(3):839-847, 2013 doi:10.1519/JSC.0b013e31825d9799

3. Darbinyan V, Aslanyan G, Amroyan E, et al: Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. Nord J Psychiatry 61(5):343-348, 2007 doi:10.1080/08039480701643290

4. Mao JJ, Xie SX, Zee J, et al: Rhodiola rosea versus sertraline for major depressive disorder: A randomized placebo-controlled trial. Phytomedicine 22(3):394-399, 2015 doi:10.1016/j.phymed.2015.01.010