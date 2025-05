Quả nam việt quất

1. Papas PN, Brusch CA, Ceresia GC: Cranberry juice in the treatment of urinary tract infections. Southwest Med 47(1):17-20, 1966. PMID: 5900988

2. Jepson RG, Craig JC: A systematic review of the evidence for cranberries and blueberries in urinary tract infection prevention. Mol Nutr Food Res 51(6): 738-745, 2007. doi: 10.1002/mnfr.200600275

3. Jepson RG, Williams G, Craig JC: Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev 10:CD001321, 2012. doi: 10.1002/14651858.CD001321.pub5

4. Luís Â, Domingues F, Pereira L: Can cranberries contribute to reduce the incidence of urinary tract infections? A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of clinical trials. J Urol 198(3):614-621, 2017. doi: 10.1016/j.juro.2017.03.078

5. Fu Z, Liska D, Talan D, et al: Cranberry reduces the risk of urinary tract infection recurrence in otherwise healthy women: a systematic review and meta-analysis. J Nutr 147(12):2282-2288, 2017. doi: 10.3945/jn.117.254961