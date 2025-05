Thuốc Cản quang và Phản ứng Thuốc Cản quang

Những bệnh nhân đang dùng metformin và bị tổn thương thận cấp tính do dùng thuốc cản quang có nguy cơ bị nhiễm toan axit lactic. Nếu bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính với eGFR < 30 mL/phút/1,73 m², đã bị tổn thương thận cấp tính hoặc đang được đặt ống thông động mạch có nguy cơ bị cục nghẽn động mạch thận, nên ngừng sử dụng metformin trong 48 giờ sau khi dùng thuốc cản quang và chỉ được tiếp tục nếu chức năng thận được đánh giá và cho là đạt yêu cầu. Bản thân metformin không gây nguy cơ phát triển bệnh thận do thuốc cản quang (xem American College of Radiology Manual on Contrast Media).

Bởi có rất nhiều quy trình thủ thuật sử dụng thuốc cản quang, và các phản ứng thuốc cản quang đều có tính đặc hiệu và liên tục được cập nhật, do đó việc thảo luận các chi tiết này với đơn vị chẩn đoán hình ảnh là rất cần thiết.