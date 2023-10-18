Стиснення матки — це метод стискання матки між руками. Це процедура порятунку життя, яка може зупинити післяпологову кровотечу через розслаблену матку. У цьому відео показано, як виконувати компресію матки.

У цієї жінки сильна кровотеча. Її матка не стискається, навіть якщо ви її масажували, її сечовий міхур порожній, і ви дали їй ліки для скорочення матки. Ваш наступний крок — стиснути матку. Надягніть довгу стерильну рукавичку, яка досягає ліктя. Розкажіть жінці, що Вам потрібно робити і чому. Запитайте її згоду.

Складіть руку, поклавши великий палець на долоню та пальці разом. Обережно вставте її в піхву. Нехай Ваші рухи будуть м'якими, але твердими, оскільки це боляче для жінки. Перемістіть руку в піхву, але не в матку. Покладіть іншу руку на живіт жінки. Стисніть кулак рукою всередині. Складіть матку вперед і стискайте її між рукою і кулаком не менше 5 хвилин. Це чинить тиск на кровоносні судини та може допомогти у скороченні матки та зупинці кровотечу. Коли матка почне скорочуватися і кровотеча припиниться, відпустіть кулак. Повільно вийміть руку з піхви, вивільняючи згустки. Масажуйте матку доти, доки не будете впевнені, що вона добре скоротилася.

Жінка, яка потребує компресії матки, втратила багато крові і може знову кровоточити. Контролюйте її пульс і артеріальний тиск, тонус матки та кровотечу кожні 15 хвилин протягом 2 годин. Транспортуйте її для надання допомоги, якщо ваш заклад не може надати переливання крові.