Важливо перевірити стан дитини на ранній стадії пологів. Її голова опустилася? У якому вона положенні? Чи прогресує вона, рухаючись вниз через таз? Ця інформація може попередити Вас про потенційні проблеми та необхідність скерування. Це відео покаже, як відчути, де знаходиться дитина в матці.

Повідомте матір, що Ви хочете перевірити її живіт, щоб дізнатися про положення її дитини. Переконайтеся, що вона спорожнила сечовий міхур, а потім попросіть її лягти на спину.

Існують чотири маневри, які виконуються послідовно.

Спочатку: Покладіть обидві руки рівно на живіт матері та відчуйте верхню частину матки долонями та пальцями обох рук. Найчастіше тут ви відчуватимете сідничку дитини. Ви відчуєте м'які нерівні форми, які не рухаються легко під лагідним тиском ваших рук. Ви можете відчувати її ноги поруч. Якщо замість цього голова дитини знаходиться у верхній частині матки, вона відчуватиметься твердою, круглою та рухомою відносно решти тіла дитини.

Тепер визначте, як дитина лежить, поклавши руки по боках матки. Щоб утримати матку, злегка натискайте однією рукою, міцно тримаючи іншу; чергуйте тиск між двома руками. З одного боку, зазвичай, Ви зможете відчувати довгу гладку безперервну форму — спину дитини. З іншого боку, Ви відчуєте невеликі нерівномірні грудки, які є руками та ногами дитини. Дитина дивиться всередину, до спини матері; найлегша поза для народження.

Далі визначте, яка частина дитини народиться спочатку. Покладіть руки на нижню частину живота, обережно натискаючи пальцями всередину безпосередньо над лобковою кісткою. Ви можете відчувати там тверду круглу голівку. Якщо частина виглядає м'якішою та нерівнішою, це, ймовірно, нога або ступні дитини — сідничне передлежання.

Ось ще один спосіб визначити передлежачу частину. Обережно візьміться за ділянку безпосередньо над лобковою кісткою матері, але не завдайте матері болю. Знову ж таки, голова буде відчуватися жорсткою та круглою. Сідниці будуть м'якшими і нерівномірними. Щоб оцінити, наскільки низько опустилася головка в тазу, що називається станцією, виміряйте кількість пальців від лобкової кістки до основи голови дитини. Голова, яка не задіяна, буде відчуватися рухомою і розташовуватися на 5 пальців вище краю таза. Коли головка опускається, частина головки, що залишилася вище поля, поміститься менше пальців. Голова задіяна, коли є 2 пальці або менше.

Деякі положення можуть призвести до особливо тривалих важких пологів і більш ризикованих пологів. Дитина з опущеною головою до материнської сторони або спини є найбільш поширеним і сприятливим положенням для народження. Дитина з опущеною головою обличчям до матері знаходиться в більш складному положенні, що може подовжити пологи. У цих немовлят ви можете відчути невеликі нерівні частини на животі матері. Зазвичай дитина повертається під час пологів, але рідко вона може народитися обличчям догори. Сідничне передлежання з нижньою частиною або стопами може бути складнішими пологами, а ризик ускладнень вищий. Рідко дитина буде лежати поперек матки. Це положення називається поперечним лежанням. Верхня частина матки буде порожня, і ви відчуєте тверду, круглу форму голівки дитини з одного боку живота. Дитина не переживе звичайних пологів, якщо її не можна перевернути.

Жінки, які виношують близнюків, часто мають незвичайно великий живіт. Ви можете відчути занадто багато дрібних частин дитини - і ви можете відчути одну або дві голови. Часто одна дитина опиняється у складному положенні для народження. Висота плоду може вказувати на можливість близнюків або маленької дитини. Протягніть рулетку від верхньої частини лобкової кістки до верхньої частини матки. Вагітність двійнею може досягати більше 40 см. Висота плода менше 30 може свідчити про те, що дитина народиться занадто рано або занадто маленькою. Переведіть матерів, які виношують дитину у сідничному передлежанні або близнюків, якщо ви не вмієте проводити ці пологи. Завжди посилайтеся на поперечне лежання. Також переведіть матір, яка не має прогресу в пологах, — її дитина може бути занадто великою або у складному положенні. Для цих матерів найбезпечнішими будуть пологи в установі, де можна робити кесарів розтин.