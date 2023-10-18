Процедуру продемонстрували Метт Гейб (Matt Geib), DO, EM-2, Уолтер А. Шрадінг, доктор медицини, член Американського коледжу лікарів невідкладної допомоги (FACEP), керівник інтернатури. Програма ординатури з невідкладної медицини в лікарні WellSpan York, у місті Йорк штату Пенсильванія. Зразки трупного матеріалу надано Радою з анатомії штату Меріленд (Департамент охорони здоров'я та психогігієни, DHMH). Зйомки проходили на медичному факультеті, відділ анатомічних послуг, університет штату Меріленд.