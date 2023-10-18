Тримайте обладнання під рукою.

Перш ніж спонукати матір тужитися, проведіть пальцеве дослідження, щоб переконатися, що шийка матки повністю розкрита. У той же час промацайте лінії швів плода та джерельця, щоб оцінити положення плода і, таким чином, прийнятність вагінальних пологів.

Перед пологами надягніть стерильні рукавички і часто халат, маску та щиток для очей. Розташуйте пацієнтку. Положення для літотомії на спині бажано, тому що воно дозволяє витягнути немовля нижче площини матері, що зазвичай робиться при народженні плечей.

Хоча це і не обов'язково, простирадло під сідницями допомагає підтримувати чистоту. Протріть або налийте антисептичний розчин на промежину.

Тепер спонукайте матір тужитися під час перейм, як при спробі дефекації. Заохочуйте матір відпочивати між переймами. Якщо епідуральна анестезія заважає матері відчувати перейми, асистент може обмацати матку або зробити токометрію для їх виявлення. Зрештою, промежина випинається, а вагінальний отвір розширюється, оголюючи голівку плода.

Перед коронуванням, яке є точкою, в якій вхідний отвір оточує голівку плода у своєму максимальному діаметрі, обережно натисніть на головку. Цей тиск допомагає підтримувати плавну контрольовану швидкість пологів і таким чином знижує ризик розривів промежини. Це також допомагає голівці плода очистити лобковий симфіз. За можливості уникайте епізіотомії під час пологів.

При подальшому опусканні, коли головка починає витягуватися, помістіть руку, обмотану рушником, на промежину і натисніть нагору, щоб потилиця немовляти знаходилася близько до лобкового симфізу і підтримувала промежину. Здійсніть протитиск протилежною рукою, щоб допомогти керувати розширенням головою.

Потім голівка немовляти народжується і трохи витягується. Проведіть Вашими пальцями по шиї, щоб виявити потиличний шнур. Потиличний канатик повинен бути витягнутий назовні та над потилицею. Потилиця спонтанно повертається назовні після діставання голівки (це називається реституцією).

Розташуйте своє тіло так, щоб зручно обхопити нижню щелепу обома руками. Потім потягніть донизу. Припиніть тягнути, коли переднє плече вийде з-під лобкового симфізу. Негайно повідомляйте про будь-які незвичайні перешкоди для народження плеча плода, щоб можна було негайно розпочати підготовку до дистоції плеча. Діставши переднє плече, потягніть, щоб дістати заднє плече. Почніть інфузію окситоцину.

Потім підтримуйте голову першою рукою і підтримуйте тіло немовляти, промежину матері або і те, й інше іншою рукою. Часто тіло народжується мимоволі після заднього плеча.