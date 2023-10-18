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Як виконувати латеральну кантотомію

Процедуру продемонстрували: Метью А. Стівенс (Matthew A. Stephens), лікар, викладач.

Уолтер А. Шрадінг, доктор медицини, член Американського коледжу лікарів невідкладної допомоги (FACEP), керівник інтернатури.

Програма ординатури з невідкладної медицини в лікарні WellSpan York, у місті Йорк штату Пенсильванія.

Зразки трупного матеріалу надано Радою з анатомії штату Меріленд (Департамент охорони здоров'я та психогігієни, DHMH).

Зйомки проходили на медичному факультеті, відділ анатомічних послуг, університет штату Меріленд.

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