Як виконувати латеральну кантотомію
Процедуру продемонстрували: Метью А. Стівенс (Matthew A. Stephens), лікар, викладач.
Уолтер А. Шрадінг, доктор медицини, член Американського коледжу лікарів невідкладної допомоги (FACEP), керівник інтернатури.
Програма ординатури з невідкладної медицини в лікарні WellSpan York, у місті Йорк штату Пенсильванія.
Зразки трупного матеріалу надано Радою з анатомії штату Меріленд (Департамент охорони здоров'я та психогігієни, DHMH).
Зйомки проходили на медичному факультеті, відділ анатомічних послуг, університет штату Меріленд.