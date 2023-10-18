При підозрюваній плечовій дистоції негайно повідомите про це, якщо опір народження плеча надмірний, або якщо, як видно тут, голівка плоду втягується після пологів.

Серед різних маневрів, що використовуються для досягнення вагінальних пологів, маневр Мак-Робертса часто є 1-им. Спробуйте витягнути плече, тоді як помічники гіперфлексують і злегка відводять стегна. Асистент також повинен чинити надлобковий тиск у напрямку головки плода.

Натисніть на надлобкову область. НЕ тисніть на дно матки, як показано тут. Тиск на дно, як правило, збільшує зіткнення плеча з лобковою кісткою та збільшує ризик травмування плоду.

У разі невдалих пологів оцініть, чи вагінальний отвір достатньо широкий, щоб вмістити Вашу руку для додаткових маневрів. Якщо ні, розгляньте можливість епізіотомії, щоб можна було провести ці маневри.

Перший такий маневр, як правило, є поворотний маневр, щоб спробувати змістити плече. Поверніть переднє або заднє плече до обличчя плода.

Ще одним варіантом є витягування задньої руки, як показано тут. Для цього потрібно ввести всю руку в піхву. Для цього тримайте руку з підігнутим всередину великим пальцем, як при надяганні браслета.

НЕ тримайте руку так, щоб великий палець був збоку від інших, як показано тут. Ця поширена помилка ускладнить або унеможливить введення всієї руки в піхву.

Тримаючи руку у піхві, візьміть зап'ястя, зігніть лікоть і перемістіть всю руку вгору і над головою.

Якщо обертальні маневри та введення руки неефективні або не можуть бути виконані, розташуйте матір на руках та колінах для пологів. Це називається «маневр Гаскіна».