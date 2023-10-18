honeypot link
skip to main content
MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
РЕСУРСИ
ПРОЦЕДУРИ
ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
/
ВІДЕО
/
Розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі (E-FAST)
/
Розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі (E-FAST)
Video created by Hospital Procedures Consultants at www.hospitalprocedures.org.
Серед цих тем
Як проводити дослідження E-FAST
Підходи до лікування пацієнтів із травмами
Загальні відомості про травму живота