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Шовні матеріали

Категорія

Матеріал

Коментарі

Нерозсмоктувальний (переважно використовується для відновлення шкірних покривів)

Моноволоконний

Нейлон

Міцний

Жорсткий

Помірна складність у користуванні

Поліпропілен

Найгірша надійність вузлів

М'який, більш пластичний

Найбільша складність у користуванні

Полібутестер

Доволі еластичний, таким чином, подовжується при набряку рани і скорочується при зменшенні набряку

Плетений

Поліестер

Низька реактивність

При шкірному застосуванні не має переваг над моноволоконним матеріалом

Шовк

М'який, простий у користуванні

Хороша надійність вузлів

Висока реактивність тканин

Зазвичай використовується лише в ділянці рота, губ, повік і всередині порожнини рота, де комфорт пацієнта значно кращий (оскільки видалення внутрішньоротових швів може бути складним, більшість лікарів використовують у цій ділянці розсмоктувальні шви)

Розсмоктувальний (переважно використовується для накладання глибоких шкірних швів)

Моноволоконний

Поліглекапрон 25

У роботі поводить себе так само, як нерозсмоктувальний шовний матеріал

Легко проходить крізь тканини

Низька реактивність тканин

Швидка абсорбція (1–2 тижні)

Полідіоксанон

Дуже міцний і стійкий (абсорбція 180 днів)

Жорсткіший, більш складний у користуванні, ніж інші розсмоктувальні шовні матеріали

Найнижча реактивність тканин серед розсмоктувальних матеріалів

З часом може витіснятися

Природний

Кетгут, хромований кетгут

Із підслизової оболонки кишечника овець

Слабкий, швидко абсорбується (1 тиждень)

Погана надійність вузлів

Висока реактивність тканин

Перевага не надається

Плетений

Полігліколева кислота

Легкий у користуванні

Хороша надійність вузлів

Незначна реактивність

Більша частина міцності зникає за 1 тиждень

Перший розсмоктувальний шовний матеріал

Полімолочна кислота

Легкий у користуванні

Хороша надійність вузлів

Незначна реактивність

Більша частина міцності зникає за 3 тижні

Серед цих тем