Шовні матеріали
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Нерозсмоктувальний (переважно використовується для відновлення шкірних покривів)
Моноволоконний
Нейлон
Міцний
Жорсткий
Помірна складність у користуванні
Поліпропілен
Найгірша надійність вузлів
М'який, більш пластичний
Найбільша складність у користуванні
Полібутестер
Доволі еластичний, таким чином, подовжується при набряку рани і скорочується при зменшенні набряку
Плетений
Поліестер
Низька реактивність
При шкірному застосуванні не має переваг над моноволоконним матеріалом
Шовк
М'який, простий у користуванні
Хороша надійність вузлів
Висока реактивність тканин
Зазвичай використовується лише в ділянці рота, губ, повік і всередині порожнини рота, де комфорт пацієнта значно кращий (оскільки видалення внутрішньоротових швів може бути складним, більшість лікарів використовують у цій ділянці розсмоктувальні шви)
Розсмоктувальний (переважно використовується для накладання глибоких шкірних швів)
Моноволоконний
Поліглекапрон 25
У роботі поводить себе так само, як нерозсмоктувальний шовний матеріал
Легко проходить крізь тканини
Низька реактивність тканин
Швидка абсорбція (1–2 тижні)
Полідіоксанон
Дуже міцний і стійкий (абсорбція 180 днів)
Жорсткіший, більш складний у користуванні, ніж інші розсмоктувальні шовні матеріали
Найнижча реактивність тканин серед розсмоктувальних матеріалів
З часом може витіснятися
Природний
Кетгут, хромований кетгут
Із підслизової оболонки кишечника овець
Слабкий, швидко абсорбується (1 тиждень)
Погана надійність вузлів
Висока реактивність тканин
Перевага не надається
Плетений
Полігліколева кислота
Легкий у користуванні
Хороша надійність вузлів
Незначна реактивність
Більша частина міцності зникає за 1 тиждень
Перший розсмоктувальний шовний матеріал
Полімолочна кислота
Легкий у користуванні
Хороша надійність вузлів
Незначна реактивність
Більша частина міцності зникає за 3 тижні