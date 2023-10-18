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Репрезентативний тип 1, тип 2 і хімічні речовини зі змішаним впливом із гострими місцевими ефектами на дихальний тракт

Тип

Приклад

Назва та (код Організації Північноатлантичного договору [НАТО])

Тип 1 (вражає верхні дихальні шляхи)

Ацетальдегід

Оцтова кислота

Акролеїн

Аміак

Формальдегід

Хлорид водню

Фторований водень

Озон

Хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями (наприклад, хлорбензальмалонодинітрил [CS], хлорацетофенон [CN], перцевий аерозоль [ОС])

Димові частинки від звичайного згоряння або від деяких димових засобів, що застосовуються у воєнних цілях (наприклад, титану тетрахлорид, димоутворююча нафтова олія)

Діоксид сірки

Сірчаний іприт (H, HD)

Речовини типу 2 (впливають на кінцеві та дихальні бронхіоли, альвеолярні мішки та альвеоли)

Тетрахлорид вуглецю

Хлорпікрин (PS, також іноді вважається засобом боротьби з масовими заворушеннями)

Дифосген (DP)

Метилізоціанат

Оксиди азоту

Перфторізобутилен (PFIB)

Фосген (CG)

Оксим фосгена (CX)

Змішаний ефект (тип 1 і тип 2)

Хлораміни

Хлор (CL)

Дим ГХ (гексахлоретан плюс оксид цинку)

Люізит (L)

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