Репрезентативний тип 1, тип 2 і хімічні речовини зі змішаним впливом із гострими місцевими ефектами на дихальний тракт
Тип
Приклад
Назва та (код Організації Північноатлантичного договору [НАТО])
Тип 1 (вражає верхні дихальні шляхи)
Ацетальдегід
Оцтова кислота
Акролеїн
Аміак
Формальдегід
Хлорид водню
Фторований водень
Озон
Хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями (наприклад, хлорбензальмалонодинітрил [CS], хлорацетофенон [CN], перцевий аерозоль [ОС])
Димові частинки від звичайного згоряння або від деяких димових засобів, що застосовуються у воєнних цілях (наприклад, титану тетрахлорид, димоутворююча нафтова олія)
Діоксид сірки
Сірчаний іприт (H, HD)
Речовини типу 2 (впливають на кінцеві та дихальні бронхіоли, альвеолярні мішки та альвеоли)
Тетрахлорид вуглецю
Хлорпікрин (PS, також іноді вважається засобом боротьби з масовими заворушеннями)
Дифосген (DP)
Метилізоціанат
Оксиди азоту
Перфторізобутилен (PFIB)
Фосген (CG)
Оксим фосгена (CX)
Змішаний ефект (тип 1 і тип 2)
Хлораміни
Хлор (CL)
Дим ГХ (гексахлоретан плюс оксид цинку)
Люізит (L)