Зв'язок між абсолютною кількістю лімфоцитів у дорослих через 48 годин, дозою опромінення*,†, і прогнозом
Найнижча абсолютна кількість лімфоцитів (клітин/мл)
Доза опромінення (Гр)
Прогноз
>1500 (здорові дорослі)‡ (> 1,5 × 109/л)
0,0–0,4
Чудовий
1000–1499 (1–1,499 × 109/л)
0,5–1,9
Хороший
500–999 (0,5–0,999 × 109/л)
2,0–3,9
Посередній
100–499 (0,1–0,499 × 109/л)
4,0–7,9
Поганий
< 100 (< 0,1 × 109/л)
≥ 8,0
Майже завжди смертельний
* Опромінення всього організму (приблизна доза).
† Наведена у цій таблиці залежність «доза-відповідь» щодо абсолютної кількості лімфоцитів може бути порушена супутньої фізичною травмою. Стресова відповідь на фізичну травму супроводжується загальним лейкоцитозом у периферичній крові та різними змінами у лейкоцитарній формулі та субпопуляціях лімфоцитів.
‡ У дітей зазвичай спостерігається більш висока кількість лімфоцитів, що зменшується з віком з медіаною від 4600/мл (4,6 × 109/л) у віці 0–2 років до 3100/мл (3,1 × 109/л) у віці 2–6 років і 2300/мл (2,3 × 109/л) у віці 7–17 років.
За матеріалами Mettler FA Jr, Voelz GL. Major radiation exposure—what to expect and how to respond. New Engl J Med.346:1554–1561, 2002. doi: 10.1056/NEJMra000365