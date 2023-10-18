‡ У дітей зазвичай спостерігається більш висока кількість лімфоцитів, що зменшується з віком з медіаною від 4600/мл (4,6 × 109/л) у віці 0–2 років до 3100/мл (3,1 × 109/л) у віці 2–6 років і 2300/мл (2,3 × 109/л) у віці 7–17 років.