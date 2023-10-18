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Порушення розвитку нервової системи у екстремально недоношених немовлят

Порушення розвитку нервової системи (ПРНС) серед тих, хто вижив (%), за кількістю тижнів внутрішньоутробного розвитку

Країна (повідомлена тяжкість ПРНС)

22

23

24

25

26

Японія (тяжке)

30,4

39,5

16,2

17,0

Сполучені Штати Америки (будь-яке)

62,5

46,4

42,0

Швеція (помірне/тяжке)

60,0

51,1

33,7

26,5

16,8

Великобританія (помірне/тяжке)

44,7

29,6

25,4

20,3

Нідерланди (помірне/тяжке)

0,0

17,0

8,8

Швейцарія (помірне/тяжке)

50,9

41,5

34,0

Data from Torchin H, Morgan AS, Ancel PY: International comparisons of neurodevelopmental outcomes in infants born very preterm. Semin Fetal Neonatal Med 25(3):101109, 2020 doi: 10.1016/j.siny.2020.101109

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