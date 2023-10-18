Порушення розвитку нервової системи у екстремально недоношених немовлят
Порушення розвитку нервової системи (ПРНС) серед тих, хто вижив (%), за кількістю тижнів внутрішньоутробного розвитку
Країна (повідомлена тяжкість ПРНС)
22
23
24
25
26
Японія (тяжке)
30,4
39,5
16,2
17,0
—
Сполучені Штати Америки (будь-яке)
62,5
46,4
42,0
—
—
Швеція (помірне/тяжке)
60,0
51,1
33,7
26,5
16,8
Великобританія (помірне/тяжке)
44,7
29,6
25,4
20,3
—
Нідерланди (помірне/тяжке)
—
—
0,0
17,0
8,8
Швейцарія (помірне/тяжке)
—
—
50,9
41,5
34,0
Data from Torchin H, Morgan AS, Ancel PY: International comparisons of neurodevelopmental outcomes in infants born very preterm. Semin Fetal Neonatal Med 25(3):101109, 2020 doi: 10.1016/j.siny.2020.101109