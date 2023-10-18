Модифікована шкала ком Глазго для немовлят та дітей
Ділянка, що оцінюється
Немовлята
Діти
Бал*
Відкривання очей
Спонтанне відкривання
Спонтанне відкривання
4
Відкриття у відповідь на голосовий подразник
Відкриття у відповідь на голосовий подразник
3
Відкриття лише у відповідь на біль
Відкриття лише у відповідь на біль
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
Мовна реакція
Гулить і белькоче
Орієнтований, відповідає на запитання
5
Дратівливий плач
Заплутаний
4
Плаче у відповідь на біль
Незв'язаний набір слів
3
Стогне у відповідь на біль
Нерозбірливі слова або нероздільні звуки
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
Рухова реакція†
Рухається спонтанно й цілеспрямовано
Виконує команди
6
Відсмикування у відповідь на дотик
Локалізована відповідь на больовий подразник
5
Відсмикування у відповідь на біль
Відсмикування у відповідь на біль
4
Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)
Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)
3
Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)
Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)
2
Відсутня відповідь
Відсутня відповідь
1
* Бал ≤ 12 вказує на тяжку травму голови. Бал ≤ 8 свідчить про можливу потребу в інтубації та штучній вентиляції, а також про необхідність моніторингу внутрішньочерепного тиску.
† Якщо пацієнт інтубований, непритомний або ще не вміє говорити, то найважливішою частиною цієї шкали є рухова реакція. Цей розділ слід ретельно оцінити.
За матеріалами Davis RJ et al: Head and spinal cord injury. In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM: Brain Insults in Infants and Children. New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al: Coma scale for use in brain-injured children. Critical Care Medicine 12:1018–1020, 1984 doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al: Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition. Neurosurgery 80(1):6-15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.