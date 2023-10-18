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MSDMSD Довідникверсія для фахівців
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Модифікована шкала ком Глазго для немовлят та дітей

Ділянка, що оцінюється

Немовлята

Діти

Бал*

Відкривання очей

Спонтанне відкривання

Спонтанне відкривання

4

Відкриття у відповідь на голосовий подразник

Відкриття у відповідь на голосовий подразник

3

Відкриття лише у відповідь на біль

Відкриття лише у відповідь на біль

2

Відсутня відповідь

Відсутня відповідь

1

Мовна реакція

Гулить і белькоче

Орієнтований, відповідає на запитання

5

Дратівливий плач

Заплутаний

4

Плаче у відповідь на біль

Незв'язаний набір слів

3

Стогне у відповідь на біль

Нерозбірливі слова або нероздільні звуки

2

Відсутня відповідь

Відсутня відповідь

1

Рухова реакція†

Рухається спонтанно й цілеспрямовано

Виконує команди

6

Відсмикування у відповідь на дотик

Локалізована відповідь на больовий подразник

5

Відсмикування у відповідь на біль

Відсмикування у відповідь на біль

4

Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)

Декортикаційна поза у відповідь на біль (патологічне згинання)

3

Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)

Децеребраційна поза у відповідь на біль (патологічне розгинання)

2

Відсутня відповідь

Відсутня відповідь

1

* Бал  12 вказує на тяжку травму голови. Бал  8 свідчить про можливу потребу в інтубації та штучній вентиляції, а також про необхідність моніторингу внутрішньочерепного тиску.

† Якщо пацієнт інтубований, непритомний або ще не вміє говорити, то найважливішою частиною цієї шкали є рухова реакція. Цей розділ слід ретельно оцінити.

За матеріалами Davis RJ et al: Head and spinal cord injury. In Textbook of Pediatric Intensive Care, edited by MC Rogers. Baltimore, Williams & Wilkins, 1987; James H, Anas N, Perkin RM: Brain Insults in Infants and Children. New York, Grune & Stratton, 1985; and Morray JP, Tyler DC, Jones TK, et al: Coma scale for use in brain-injured children. Critical Care Medicine 12:1018–1020, 1984 doi: 10.1097/00003246-198412000-00002; and Carney N, Totten AM, O'Reilly C, et al: Guidelines for the management of severe traumatic brain injury, fourth edition. Neurosurgery 80(1):6-15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432.

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