Лабораторні аналізи гемостазу за фазою
Тест
Мета
Формування початкових тромбоцитарних пробок
Кількість тромбоцитів
Підраховує кількість тромбоцитів
Агрегація тромбоцитів
Оцінює адекватність реакції тромбоцитів на фізіологічні стимули, які активують тромбоцити (наприклад, колаген, АДФ, арахідонову кислоту)
Виявляє аномальні паттерни при спадкових або набутих функціональних порушеннях тромбоцитів
Антиген ФФВ
Вимірює загальну концентрацію білка ФФВ у плазмі крові
Склад мультимерів ФФВ
Оцінка розподілу мультимерів ФФВ у плазмі (наприклад, великі мультимери відсутні у варіантах ХФВ типу 2)
Ристоцетин-індукована аглютинація тромбоцитів
Застосовується для обстеження пацієнтів із підозрюваною ХФВ: аглютинація тромбоцитів у присутності низьких концентрацій ристоцетину є характерною ознакою ХФВ 2В типу
Активність кофактора ристоцетину
Кількісне визначення функції ФФВ у плазмі пацієнта з використанням фіксованих у формаліні тестових тромбоцитів.
Формування фібрину
ПЧ
Скринінг на фактори зовнішніх і загальних шляхів згортання крові (фактори V, VII і X; протромбін [II] і фібриноген)
ЧТЧ
Скринінг на фактори внутрішніх і загальних шляхів (прекалікреїн; високомолекулярний кініноген; фактори XII, XI, X, IX, VIII і V; протромбін [II] та фібриноген).
Спеціальні функціональні аналізи факторів згортання крові
Визначають активність конкретного коагулянтного фактора, що визначається у відсотках від норми
Тромбіновий час
Оцінює останній етап коагуляції (розщеплення тромбіном фібриногену до фібрину)
Пролонгується активацією антитромбіну гепарином і в умовах, що призводять до якісних фібриногенних відхилень або гіпофібриногенемії
Рептилазний час
Рептилаза (зміїна отрута) також активує фібриноген до фібрину.
Якщо рептилазний час є нормальним а тромбіновий час подовжений, це дає попередні докази того, що зразок плазми містить гепарин (наприклад, залишковий гепарин після екстракорпорального шунтування або в зразку, взятому з в/в лінії, яку промивали гепарином для профілактики її тромбування), оскільки активація гепарином антитромбіну не впливає на рептилазний час
Рівень фібриногену
Кількісно визначає рівень фібриногену в плазмі крові, який підвищується при реакціях у гострій фазі (до інфекції та запалення) та знижується при важкому захворюванні печінки та ДВЗ-синдромах важкого ступеня
Фібриноліз
Стабільність згустку під час 24-годинної інкубації у фізіологічному розчині та 5M сечовині
Лізис згустків виникає у фізіологічному розчині, якщо фібринолітична активність надмірна, або у 5M сечовині, якщо є дефіцит фактора XIII
Слід виконувати у пацієнтів із відстроченою кровотечею, порушенням загоєння ран або частими викиднями
Активність плазміногену
Кількісне визначення плазміногену в плазмі, рівень якого зменшується у пацієнтів із вродженою венозною тромбоемболією з раннім початком (рідко)
Альфа-2-антиплазмін
Підраховує рівень цього інгібітора фібринолізу в плазмі крові, який може знижуватися в пацієнтів із підвищеним рівнем фібрінолізу та надмірною кровотечею (рідко)
Фібриноген сироватки та продукти розпаду фібрину
Скринінги на ДВЗ
Підвищені рівні утворюються, якщо плазмін розщеплює фібриноген або фібрин in vivo (наприклад, у ДВЗ).
Замінений аналізом на D-димер плазми
D-димер плазми
Вимірюється за допомогою реакції латекс-аглютинації моноклональних антитіл або за допомогою ELISA
Якщо показник високий, це вказує на те, що тромбін був утворений in vivo з утворенням фібрину, активацією перехресно зшиваючого ферментного фактора XIII та вторинним фібринолізом
Має практичну перевагу, оскільки його можна проводити на плазмі з цитратом, і тому, на відміну від аналізу на продукти розпаду фібрину сироватки, не потребує згортання крові у спеціальній пробірці для приготування сироватки, що не містить залишкового фібриногену
Корисний для діагностики ДВЗ-синдрому та тромбозу in vivo (наприклад, тромбозу глибоких вен, тромбоемболії легеневої артерії)
АДФ —аденозиндифосфат; ДВЗ — дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові; ІФА — імуноферментний аналіз; ХФВ — хвороба фон Віллебранда; ФФВ — фактор фон Віллебранда.