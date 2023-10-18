Наслідки ушкодження спинного мозку в залежності від локалізації
Локалізація ушкодження*
Можливі наслідки†
На рівні C5 або вище
Параліч дихальних м'язів
Тетраплегія
Між C5 і C6
Параліч ніг, зап'ястків і кистей рук
Послаблене відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
Втрата плечо-променевого глибокого сухожилкового рефлексу
Між C6 і C7
Параліч ніг, зап'ястків і кистей рук, але рухи плечей та згинання в ліктьовому суглобі зазвичай можливі
Втрата згинального ліктьового рефлексу
Між C7 і C8
Параліч ніг та рук
Втрата розгинального ліктьового рефлексу
На рівні C8 до T1
При поперечних ураженнях — синдром Горнера (птоз, міотичні зіниці, ангідроз обличчя)
Параліч ніг
Між T1 і L1
Параліч м'язів тулуба та нижніх кінцівок
Втрата чутливості нижче рівня плечей
Втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
Кінський хвіст (зазвичай на рівні приблизно від L2 до S5)
Гіпорефлексичний або арефлексичний парез нижніх кінцівок
Зазвичай біль і гіперестезія у зонах інервації уражених нервових корінців
Зазвичай втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
На рівні S3 до S5 або мозковий конус на рівні L1
Повна втрата контролю над дефекацією та сечовипусканням
Зниження чутливості в промежині (сідлова анестезія)
Різні ступені слабкості ніг залежно від локалізації вогнища ураження та пов'язаних ушкоджень
* Скорочення позначають хребці. Спинний мозок коротший, ніж хребет, тому чим нижче розміщуються сегменти спинного мозку, тим більше невідповідність між їх рівнем та рівнем хребців.
† Пріапізм, зниження тонусу прямої кишки та зміни каудальних рефлексів можуть виникати при ураженні на будь-якому рівні.