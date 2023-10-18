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Дозування пероральних протитуберкульозних препаратів першої лінії*

Препарат

Дорослі або діти

Щодня†

Один раз на тиждень

2 рази на тиждень

3 рази на тиждень

Ізоніазид

Дорослі (максимум)

5 мг/кг (300 мг)

15 мг/кг (900 мг)

15 мг/кг (900 мг)

15 мг/кг (900 мг)

Діти (максимум)

10–20 мг/кг (300 мг)

Н/З

20–40 мг/кг (900 мг)

Н/З

Рифампін

Дорослі (максимум)

10 мг/кг (600 мг)

Н/З

10 мг/кг (600 мг)

10 мг/кг (600 мг)

Діти (максимум)

10–20 мг/кг (600 мг)

Н/З

10–20 мг/кг (600 мг)

Н/З

Рифабутин

Дорослі (максимум)

5 мг/кг (300 мг)

Н/З

5 мг/кг (300 мг)

5 мг/кг (300 мг)

Діти

10–20 мг/кг (300 мг)

Н/З

10–20 мг/кг (300 мг)

10–20 мг/кг (600 мг)

Рифапентин‡

Дорослі

Н/З

10 мг/кг (600 мг)

Н/З

Н/З

Діти

Н/З

Н/З

Н/З

Н/З

Піразинамід

Дорослі (цілі таблетки):

40–55 кг

1 г

Н/З

2 г

1,5 г

56–75 кг

1,5 г

Н/З

3 г

2,5 г

 76 кг§

2 г

Н/З

4 г

3 г

Діти (максимум)

15–30 мг/кг (2 г)

Н/З

50 мг/кг (2 г)

Н/З

Етамбутол

Дорослі (цілі таблетки):

40–55 кг

800 мг

Н/З

2000 мг

1200 мг

56–75 кг

1200 мг

Н/З

2800 мг

2000 мг

 76 кг§

1600 мг

Н/З

4000 мг

2400 мг

Діти (максимум)

15–20 мг/кг (1 г)

Н/З

50 мг/кг (2,5 г)

Н/З

Моксифлоксацин

Вік ≥ 12 років

400 мг

Н/З

Н/З

Н/З

* Специфічні схеми лікування обговорюються в тексті.

† «Щоденно» означає 5 або 7 днів на тиждень. Усі випадки дозування < 7 днів на тиждень повинні застосовуватися у вигляді терапії під безпосереднім спостереженням.

‡ Тільки фаза продовження терапії.

§ Максимальна доза.

Н/З  не застосовно.

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