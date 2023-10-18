Дозування пероральних протитуберкульозних препаратів першої лінії*
Препарат
Дорослі або діти
Щодня†
Один раз на тиждень
2 рази на тиждень
3 рази на тиждень
Ізоніазид
Дорослі (максимум)
5 мг/кг (300 мг)
15 мг/кг (900 мг)
15 мг/кг (900 мг)
15 мг/кг (900 мг)
Діти (максимум)
10–20 мг/кг (300 мг)
Н/З
20–40 мг/кг (900 мг)
Н/З
Рифампін
Дорослі (максимум)
10 мг/кг (600 мг)
Н/З
10 мг/кг (600 мг)
10 мг/кг (600 мг)
Діти (максимум)
10–20 мг/кг (600 мг)
Н/З
10–20 мг/кг (600 мг)
Н/З
Рифабутин
Дорослі (максимум)
5 мг/кг (300 мг)
Н/З
5 мг/кг (300 мг)
5 мг/кг (300 мг)
Діти
10–20 мг/кг (300 мг)
Н/З
10–20 мг/кг (300 мг)
10–20 мг/кг (600 мг)
Рифапентин‡
Дорослі
Н/З
10 мг/кг (600 мг)
Н/З
Н/З
Діти
Н/З
Н/З
Н/З
Н/З
Піразинамід
Дорослі (цілі таблетки):
40–55 кг
1 г
Н/З
2 г
1,5 г
56–75 кг
1,5 г
Н/З
3 г
2,5 г
≥ 76 кг§
2 г
Н/З
4 г
3 г
Діти (максимум)
15–30 мг/кг (2 г)
Н/З
50 мг/кг (2 г)
Н/З
Етамбутол
Дорослі (цілі таблетки):
40–55 кг
800 мг
Н/З
2000 мг
1200 мг
56–75 кг
1200 мг
Н/З
2800 мг
2000 мг
≥ 76 кг§
1600 мг
Н/З
4000 мг
2400 мг
Діти (максимум)
15–20 мг/кг (1 г)
Н/З
50 мг/кг (2,5 г)
Н/З
Моксифлоксацин
Вік ≥ 12 років
400 мг
Н/З
Н/З
Н/З
* Специфічні схеми лікування обговорюються в тексті.
† «Щоденно» означає 5 або 7 днів на тиждень. Усі випадки дозування < 7 днів на тиждень повинні застосовуватися у вигляді терапії під безпосереднім спостереженням.
‡ Тільки фаза продовження терапії.
§ Максимальна доза.
Н/З — не застосовно.