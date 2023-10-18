Компоненти реакцій коагуляції крові
Номер або назва фактора
Синонім
Мета
Фактори плазми
I
Фібриноген
Попередник мономерів фібрину (та полімерів)
II
Протромбін
Попередник тромбіну
Тромбін перетворює фібриноген на фібрин, активує розчинні фактори V, VIII, XI і XIII і зв'язується з тромбомодуліном для активації білка С
Залежить від вітаміну К
V
Проакцелерин
Активується до фактора Va, кофактора для ферментного фактора Xa у комплексі фактор Xa/фактор Va/фосфоліпід, який розщеплює протромбін до тромбіну
Присутній у альфа-гранулах тромбоцитів
Фактор Va інактивується активованим білком C у комплексі з вільним білком S
VII
Проконвертин
Зв'язується з тканинним фактором і потім активується з утворенням ферментативного компонента комплексу фактора VIIa/тканинного фактора, який активує фактор X і, можливо, фактор IX
Залежить від вітаміну К
VIII
Антигемофільний глобулін
Активується до фактору VIIIa, кофактору для ферментного фактору IXa в комплексі фактор IXa/фактор VIIIa/фосфоліпід, який активує фактор X
Є великим кофакторним білком (як фактор V)
Секретується зв'язаними з мультимерами фактора фон Віллебранда з тілець Вейбеля-Паладе ендотеліальних клітин (фактор VIII також циркулює з фактором фон Віллебранда)
Як фактор VIIIa, він інактивується активованим білком C у комплексі з вільним білком S (як фактор Va)
IX
Тромбопластичний фактор плазми В
Активується до фактору IXa, ферменту комплексу фактор IXa/фактор VIIIa/фосфоліпід, який активує фактор X
Залежить від вітаміну К
X
Фактор Стюарта-Прауера
Активується до фактору Xa, ферменту комплексу фактор Xa/фактор Va/фосфоліпід, який розщеплює протромбін до тромбіну
Залежить від вітаміну К
XI
Попередник плазменого тромбопластину
Активується до фактору XIa, який може активувати фактор IX
Прекалікреїн
Фактор Флетчера
Бере участь у взаємній реакції, при якій він активується як калікреїн фактором XIIa
Як калікреїн каталізує подальшу активацію фактора XII у факторі XIIa
Циркулює як біомолекулярний комплекс з високомолекулярним кініногеном
Високомолекулярний кініноген
Фактор Фітцджеральда
Циркулює як бімолекулярний комплекс із прекалікреїном
XII
Фактор Хагемана
При активації до фактора XIIa за допомогою поверхневого контакту, калікреїну або інших факторів він активує прекалікреїн та фактор XI, активуючи внутрішній шлях коагуляції in vitro
XIII
Фібринстабілізуючий фактор
При активації тромбіном каталізує утворення пептидних зв'язків між суміжними мономерами фібрину для зміцнення та стабілізації фібринових згустків
Білок С
—
Активується тромбіном, зв'язаним із тромбомодуліном, зв'язаним із поверхневою мембраною (CD141), потім протеолізує та інгібує (за наявності вільного білка S та фосфоліпіду) кофакторну активність факторів VIIIa та Va
Залежить від вітаміну К
Білок S
—
Циркулює в плазмі у вигляді вільного білка S і білка S, зв'язаного з C4b-зв'язуючим білком системи комплементу
Функціонує у вільній формі як кофактор активованого білка C
Залежить від вітаміну К
Мембранні фактори
Тканинний фактор
Тканинний тромбопластин
Це білок, який присутній у мембранах певних клітин тканини, включаючи периваскулярні фібробласти, ендотеліальні клітини, граничні епітеліальні клітини (наприклад, епітеліальні клітини шкіри, амніону, шлунково-кишкового тракту та сечостатевих шляхів), гліальні клітини нервової системи, моноцити, макрофаги та деякі пухлинні клітини
Він піддається впливу кровотоку під час травм або запалення, зв'язує фактор VIIa та ініціює зовнішній шлях згортання крові
Фосфоліпід-прокоагулянт
—
Кислотний фосфоліпід (переважно фосфатидилсерин), присутній на поверхні активованих тромбоцитів, ендотеліальних клітин та інших клітин тканини
Є компонентом комплексу фактор IXa/фактор VIIIa/фосфоліпід, який активує фактор X, і комплексу фактор Xa/фактор Va/фосфоліпід, який активує протромбін
Тромбомодулін
CD141
Є сайтом зв'язування із тромбіном на поверхні ендотеліальних клітин, який, при зв'язуванні з тромбомодуліном, активує білок С