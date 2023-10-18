Часті типи черепно-мозкових травм
Захворювання
Клінічні зміни
Діагностика
Струс головного мозку
Тимчасова зміна психічного стану (наприклад, втрата свідомості або пам'яті)
На основі клінічних даних
КТ: Згідно з визначенням відсутні гострий внутрішньочерепний крововилив, ділянки пошкодження або забою; можуть спостерігатися лінійні переломи кісток черепа без зміщення або з мінімальним зміщенням
Забій головного мозку
Широкий спектр ступенів порушення неврологічних функцій або нормальна функція
КТ: Підвищення щільності, що виникає внаслідок точкових крововиливів різних розмірів
Дифузне аксональне ушкодження
Втрата свідомості, що триває > 6 годин та < 8 годин, але без вогнищевої неврологічної симптоматики або рухових порушень
На основі клінічних даних
КТ: Початково може бути в межах норми або мати невеликі зони підвищеної щільності (мікрокрововиливи) в мозолистому тілі, напівовальному центрі, підкіркових вузлах або стовбурі головного мозку
МРТ: Множинні дрібні мікрокрововиливи в глибоких шарах білої речовини мозку або в підкіркових зонах і стовбурі головного мозку
Епідуральна гематома
Головний біль, порушення свідомості протягом кількох годин, іноді зі «світлим проміжком»
Вклинення зазвичай спричиняє геміпарез на протилежному боці тіла та розширення зіниці на боці ураження
КТ: Підвищення щільності в епідуральному просторі, що має класичну форму випуклої лінзи та розташоване над середньою менінгеальною артерією (скронева ямка) внаслідок перелому скроневої кістки
Гостра субдуральна гематома
Зазвичай гостре порушення неврологічних функцій, що може бути фокальним, нефокальним або комбінованим
За наявності невеликих гематом функції можуть залишатися нормальними
КТ: Підвищення щільності в субдуральному просторі, класична форма півмісяця
Важливий ступінь зміщення серединних структур
Хронічна субдуральна гематома
Головний біль, що поступово посилюється, сонливість, сплутаність свідомості, іноді з вогнищевою неврологічною симптоматикою або судомами
КТ: Зниження щільності в субдуральному просторі (патологічна ділянка буває нормальної щільності в підгострий період, коли зона підвищеної щільності перетворюється в зону зниженої щільності)
Субарахноїдальна кровотеча
Зазвичай нормальні результати неврологічного обстеження
Інколи спостерігається гостре порушення неврологічних функцій
КТ: Підвищення щільності в субарахноїдальному просторі на поверхні головного мозку; часто заповнює борозни
Перелом основи черепа
Витікання спинномозкової рідини (СМР) з носа або вуха
Накопичення крові за барабанною перетинкою (гемотимпанум) або в зовнішньому вусі
Екхімоз (крововилив) за вухом (симптом Баттла) або навколо очей («очі єнота»)
КТ: Зміни зазвичай візуалізуються