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Берлінське визначення ГРДС

Категорія ГРДС

Оксигенація

Ступінь тяжкості

Легкий

200 мм рт. ст. < PaO2/FIO2  300 мм рт. ст.* з PEEP або CPAP  5 см H2O

Середній

100 мм рт. ст. < PaO2/FIO2  200 мм рт. ст.* з PEEP  5 см H2O

Тяжкий

PaO2/FIO2  100 мм рт. ст. з PEEP  5 см H2O

Клінічні критерії

Час

Початок протягом 1 тижня від відомого нападу або появи нових чи погіршення наявних респіраторних симптомів

Візуалізація (рентген або КТ грудної клітки)

Двосторонні помутніння, не повністю пояснені випотом, лобаром або колапсом легенів або вузликами

Походження набряку

Дихальна недостатність, яка не повністю пояснюється серцевою недостатністю або перевантаженням рідиною

* PaO2 в мм рт. ст.; FIO2 в десятковому виразі (наприклад, 0,5).

ГРДС гострий респіраторний дистрес-синдром; CPAP — постійний позитивний тиск у дихальних шляхах; FIO2 — частка кисню, що вдихається; PaO2 — частковий тиск артеріального кисню; PEEP — позитивний кінцевий тиск видиху.

За матеріалами ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al: Гострий респіраторний дистрес-синдром: Берлінське визначення. Journal of the American Medical Association 307:2526–2533, 2012 doi: 10.1001/jama.2012.5669

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