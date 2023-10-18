Середньорічна доза радіаційного опромінення у США*
Джерело
Ефективна доза (мілізіверти)
Природні джерела випромінювання
Газ радон
2,3
Інші земні джерела
0,2
Сонячна та космічна радіація
0,3
Природні внутрішні радіоактивні елементи
0,3
Проміжний підсумок
3,1
Техногенні джерела випромінювання (середня доза опромінення на одну людину)
Діагностичні рентгенологічні дослідження та ядерна медицина
3,0
Споживчі товари
0,1
Опади після випробувань зброї
< 0,01
Ядерна промисловість
< 0,01
Проміжний підсумок
3,1
Загальна щорічна доза опромінення
6,2
Інші джерела радіаційного випромінювання (середнє значення за дозою опромінення або процедурою)
Авіапереліт†
0,001–0,014/годину польоту
Рентгенологічне дослідження в стоматології
0,005
Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки (передньо-задня проекція)
0,02
Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки (2 проекції: передньо-задня та бокова)
0,1
Мамографія
0,4
КТ голови
2
КТ, тулуб (грудна клітка, живіт, таз)
6–8
Барієва клізма
8
Ядерна медицина (наприклад, остеосцинтиграфія)
4,2
* National Council on Radiation Protection and Measurements. Ionizing radiation exposure of the population of the United States. NCRP Report No. 160 National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, MD, 2009.
† Рентгенівські пристрої для перевірки пасажирів не використовуються в США з 2014 року, але можуть використовуватися в інших країнах.