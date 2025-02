* Ванкоміцин слід застосовувати, якщо жінка колонізована стрептококами групи В, стійкими до кліндаміцину або еритроміцину (якщо тест на резистентність до кліндаміцину доступний і є негативним), або якщо жінка колонізована стрептококами групи В, а визначення чутливості до антибіотиків виконати неможливо.

American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236