skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Схеми застосування антибіотиків для лікування внутрішньоамніотичної інфекції

Рекомендовані антибіотики

  1. Ампіцилін 2 г в/в кожні 6 годин

  2. та

  3. Гентаміцин 2 мг/кг в/в (навантажувальна доза), потім 1,5 мг/кг в/в кожні 8 годин АБО 5 мг/кг в/в кожні 24 години

Рекомендовані антибіотики (легка алергія на пеніцилін)

  1. Цефазолін 2 г в/в кожні 8 годин

  2. та

  3. Гентаміцин 2 мг/кг в/в (навантажувальна доза), потім 1,5 мг/кг в/в кожні 8 годин АБО 5 мг/кг в/в кожні 24 години

Рекомендовані антибіотики (тяжка алергія на пеніцилін)

  1. Кліндаміцин 900 мг в/в кожні 8 годин

  2. або

  3. Ванкоміцин* 1 г в/в кожні 12 годин

  4. та

  5. Гентаміцин 2 мг/кг в/в (навантажувальна доза), потім 1,5 мг/кг в/в кожні 8 годин АБО 5 мг/кг в/в кожні 24 години

Після кесаревого розтину: Показана одна додаткова доза вибраної схеми. Додати кліндаміцин 900 мг в/в або метронідазол 500 мг в/в в якості як мінімум одної додаткової дози.

Після вагінальних пологів: Додаткові дози не потрібні, але якщо їх призначають, кліндаміцин не показаний.

Альтернативні схеми

  1. Ампіцилін-сульбактам 3 г в/в кожні 6 годин

  2. Піперацилін-тазобактам 3,375 г в/в кожні 6 годин або 4,5 г внутрішньовенно кожні 8 годин

  3. Цефотетан 2 г в/в кожні 12 годин

  4. Цефокситин 2 г в/в кожні 8 годин

  5. Ертапенем 1 г в/в кожні 24 години

Після кесаревого розтину: Показана одна додаткова доза вибраної схеми. Додаткова доза кліндаміцину не показана.

Після вагінальних пологів: Додаткові дози не потрібні, але якщо їх призначають, кліндаміцин не показаний.

* Ванкоміцин слід застосовувати, якщо жінка колонізована стрептококами групи В, стійкими до кліндаміцину або еритроміцину (якщо тест на резистентність до кліндаміцину доступний і є негативним), або якщо жінка колонізована стрептококами групи В, а визначення чутливості до антибіотиків виконати неможливо.

American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236

Серед цих тем