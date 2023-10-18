Схеми застосування антибіотиків для лікування внутрішньоамніотичної інфекції
Рекомендовані антибіотики
Рекомендовані антибіотики (легка алергія на пеніцилін)
Рекомендовані антибіотики (тяжка алергія на пеніцилін)
Після кесаревого розтину: Показана одна додаткова доза вибраної схеми. Додати кліндаміцин 900 мг в/в або метронідазол 500 мг в/в в якості як мінімум одної додаткової дози.
Після вагінальних пологів: Додаткові дози не потрібні, але якщо їх призначають, кліндаміцин не показаний.
Альтернативні схеми
Після кесаревого розтину: Показана одна додаткова доза вибраної схеми. Додаткова доза кліндаміцину не показана.
Після вагінальних пологів: Додаткові дози не потрібні, але якщо їх призначають, кліндаміцин не показаний.
* Ванкоміцин слід застосовувати, якщо жінка колонізована стрептококами групи В, стійкими до кліндаміцину або еритроміцину (якщо тест на резистентність до кліндаміцину доступний і є негативним), або якщо жінка колонізована стрептококами групи В, а визначення чутливості до антибіотиків виконати неможливо.
American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion No. 712: Intrapartum Management of Intraamniotic Infection. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2022); 130(2):e95-e101. doi:10.1097/AOG.0000000000002236