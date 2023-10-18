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Шкала оцінки критичних фізіологічних показників та хронічних захворювань (APACHE) ІІ

Фізіологічна змінна†

Оцінка за балами

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

1

Температура, внутрішня тіла (°C)

 41°

39–40,9°

38,5–38,9°

36–38,4°

34–35,9°

32–33,9°

30–31,9°

 29,9°

2

Середній артеріальний тиск (мм рт. ст.)

160

130–159

110–129

70–109

50–69

49

3

Частота серцевих скорочень

180

140–179

110–139

70–109

55–69

40–54

39

4

Частота дихання (без штучної вентиляції або зі штучною вентиляцією)

50

35–49

25–34

12–24

10–11

6–9

5

5

Оксигенація: a) FIO2 0,5: використати A-aDO2

500

350–499

200–349

< 200

б) FIO2 < 0,5: використати PAO2 (мм рт. ст.)

> 70

61–70

55–60

< 55

6

Артеріальний показник pH

7,7

7,6–7,69

7,5–7,59

7,33–7,49

7,25–7,32

7,15–7,24

< 7,15

7

Натрій у сироватці крові (ммоль/л або мЕкв/л)

180

160–179

155–159

150–154

130–149

120–129

111–119

110

8

Рівень калію в сироватці (ммоль/л або мЕкв/л)

7

6–6,9

5,5–5,9

3,5–5,4

3–3,4

2,5–2,9

< 2,5

9

Креатинін сироватки (мікромоль/л або мг/дл); подвоїти оцінку в балах для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю

3,5

2–3,4

1,5–1,9

0,6–1,4

< 0,6

10

Гематокрит (%)

60

50–59,9

46–49,9

30–45,9

20–29,9

< 20

11

Лейкоцити (на 1000 клітин)

40

20–39,9

15–19,9

3–14,9

1–2,9

< 1

12

Бал за шкалою коми Глазго (GCS)

Бал = 15 мінус фактична GCS (див. таблицю «Шкала коми Глазго»)

Бали оцінки гострих функціональних змін — це сума 12 окремих змінних точок.

Додайте 0 балів для віку < 44 років; 2 бали для віку 45–54 роки; 3 бали для віку 55–64 роки; 5 балів для віку 65–74 роки; 6 балів для віку  75 років.

Додати бали хронічного стану здоров'я: 2 бали для планового післяопераційного пацієнта з імунною недостатністю або з тяжкою органною недостатністю в анамнезі; 5 балів для пацієнта без хірургічного втручання або для пацієнта з імунною недостатністю або тяжкою органною недостатністю після екстреного хірургічного втручання.‡

(13)§

Бікарбонат сироватки (венозна кров-ммоль/л або мЕкв/л)

52

41–51,9

32–40,9

23–31,9

18–21,9

15–17,9

< 15

* Бал за шкалою APACHE II = оцінка гострих функціональних змін + вікові точки + точки хронічного стану здоров'я. Мінімальний бал = 0; максимальний бал = 71. Збільшення балів пов'язане з підвищенням ризику смерті в лікарні.

† Виберіть найгірше значення за останні 24 години.

‡ Хронічний стан здоров'я: Органна недостатність (наприклад, печінкова, серцево-судинна, ниркова, легенева) або імунодефіцитна недостатність повинна передувати поточній госпіталізації.

§ Ця змінна є необов'язковою; використовуйте її лише за відсутності аналізу газів артеріальної крові.

A-a DO2 = альвеолярно-артеріальний градієнт кисню; FIO2 = фракція кисню у суміші, що вдихає пацієнт.

Адаптовано з Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: Система класифікації за тяжкістю перебігу захворювання. Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.

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