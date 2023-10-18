Шкала оцінки критичних фізіологічних показників та хронічних захворювань (APACHE) ІІ
Фізіологічна змінна†
Оцінка за балами
+4
+3
+2
+1
0
+1
+2
+3
+4
1
Температура, внутрішня тіла (°C)
≥ 41°
39–40,9°
—
38,5–38,9°
36–38,4°
34–35,9°
32–33,9°
30–31,9°
≤ 29,9°
2
Середній артеріальний тиск (мм рт. ст.)
≥ 160
130–159
110–129
—
70–109
—
50–69
—
≤ 49
3
Частота серцевих скорочень
≥ 180
140–179
110–139
—
70–109
—
55–69
40–54
≤ 39
4
Частота дихання (без штучної вентиляції або зі штучною вентиляцією)
≥ 50
35–49
—
25–34
12–24
10–11
6–9
—
≤ 5
5
Оксигенація: a) FIO2 ≥ 0,5: використати A-aDO2
≥ 500
350–499
200–349
—
< 200
—
—
—
—
б) FIO2 < 0,5: використати PAO2 (мм рт. ст.)
—
—
—
—
> 70
61–70
—
55–60
< 55
6
Артеріальний показник pH
≥ 7,7
7,6–7,69
—
7,5–7,59
7,33–7,49
—
7,25–7,32
7,15–7,24
< 7,15
7
Натрій у сироватці крові (ммоль/л або мЕкв/л)
≥ 180
160–179
155–159
150–154
130–149
—
120–129
111–119
≤ 110
8
Рівень калію в сироватці (ммоль/л або мЕкв/л)
≥ 7
6–6,9
—
5,5–5,9
3,5–5,4
3–3,4
2,5–2,9
—
< 2,5
9
Креатинін сироватки (мікромоль/л або мг/дл); подвоїти оцінку в балах для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю
≥ 3,5
2–3,4
1,5–1,9
—
0,6–1,4
—
< 0,6
—
—
10
Гематокрит (%)
≥ 60
—
50–59,9
46–49,9
30–45,9
—
20–29,9
—
< 20
11
Лейкоцити (на 1000 клітин)
≥ 40
—
20–39,9
15–19,9
3–14,9
—
1–2,9
—
< 1
12
Бал за шкалою коми Глазго (GCS)
Бал = 15 мінус фактична GCS (див. таблицю «Шкала коми Глазго»)
Бали оцінки гострих функціональних змін — це сума 12 окремих змінних точок.
Додайте 0 балів для віку < 44 років; 2 бали для віку 45–54 роки; 3 бали для віку 55–64 роки; 5 балів для віку 65–74 роки; 6 балів для віку ≥ 75 років.
Додати бали хронічного стану здоров'я: 2 бали для планового післяопераційного пацієнта з імунною недостатністю або з тяжкою органною недостатністю в анамнезі; 5 балів для пацієнта без хірургічного втручання або для пацієнта з імунною недостатністю або тяжкою органною недостатністю після екстреного хірургічного втручання.‡
(13)§
Бікарбонат сироватки (венозна кров-ммоль/л або мЕкв/л)
≥ 52
41–51,9
—
32–40,9
23–31,9
—
18–21,9
15–17,9
< 15
* Бал за шкалою APACHE II = оцінка гострих функціональних змін + вікові точки + точки хронічного стану здоров'я. Мінімальний бал = 0; максимальний бал = 71. Збільшення балів пов'язане з підвищенням ризику смерті в лікарні.
† Виберіть найгірше значення за останні 24 години.
‡ Хронічний стан здоров'я: Органна недостатність (наприклад, печінкова, серцево-судинна, ниркова, легенева) або імунодефіцитна недостатність повинна передувати поточній госпіталізації.
§ Ця змінна є необов'язковою; використовуйте її лише за відсутності аналізу газів артеріальної крові.
A-a DO2 = альвеолярно-артеріальний градієнт кисню; FIO2 = фракція кисню у суміші, що вдихає пацієнт.
Адаптовано з Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: Система класифікації за тяжкістю перебігу захворювання. Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.