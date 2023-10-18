Номограма Румака-Метью для одноразового гострого прийому ацетамінофену
Напівлогарифмічний графік рівнів ацетамінофену в плазмі порівняно з часом. Застереження щодо використання цієї номограми:
Координати часу стосуються часу після прийому.
Рівні сироватки, отримані до 4 годин, можуть не представляти пікові рівні.
Графік слід використовувати лише стосовно одного гострого проковтування.
Включено нижню суцільну лінію, на 25 % нижче стандартної номограми, щоб дозволити виникнення можливих помилок в аналізах плазми на ацетамінофен і прогнозований час від прийому передозування.
Adapted from Rumack BH, Matthew H: Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 55(6): 871–876, 1975; reproduced by permission of Pediatrics.