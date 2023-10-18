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Номограма Румака-Метью для одноразового гострого прийому ацетамінофену

Номограма Румака-Метью для одноразового гострого прийому ацетамінофену

Напівлогарифмічний графік рівнів ацетамінофену в плазмі порівняно з часом. Застереження щодо використання цієї номограми:

  • Координати часу стосуються часу після прийому.

  • Рівні сироватки, отримані до 4 годин, можуть не представляти пікові рівні.

  • Графік слід використовувати лише стосовно одного гострого проковтування.

  • Включено нижню суцільну лінію, на 25 % нижче стандартної номограми, щоб дозволити виникнення можливих помилок в аналізах плазми на ацетамінофен і прогнозований час від прийому передозування.

Adapted from Rumack BH, Matthew H: Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 55(6): 871–876, 1975; reproduced by permission of Pediatrics.