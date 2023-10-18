На лівому зображенні (передньо-задня проекція) голівка плечової кістки обернена всередину, що надає їй вигляду лампочки або конусу морозива (більша та менша горбистості плечової кістки не візуалізуються), що свідчить про задній вивих плеча. На правому зображенні (Y-проекція) голівка плечової кістки знаходиться дозаду відносно суглобової ямки, що свідчить про задній вивих плеча.