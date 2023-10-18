Ця аксіальна (у поперечному перерізі) комп'ютерна томографія голови новонародженого показує значні екстракраніальні та внутрішньочерепні ушкодження, вторинні по відношенню до важкої травми, пов'язаної з пологами. У волосистій частині шкіри голови спостерігається двосторонній набряк/утворення гематоми. Присутня дуже велика ізоденсивна (підгостра) субдуральна гематома вздовж правої півкулі головного мозку, що призводить до дислокації головного мозку по середній лінії. Гематома призводить до збільшення лівого бічного шлуночка. В нижньому правому куті зображення видно гостре нашарування крові в нижній частині лівого бічного шлуночка (білий матеріал з прямою лінією).