Прямий антиглобуліновий тест (прямий тест Кумбса) використовується для визначення наявності на мембранах еритроцитів антитіл (IgG), що зв’язують еритроцити (RBC), або комплементу (C3). RBC пацієнта інкубують із антитілами до IgG та C3 людини. Якщо IgG або C3 зв'язуються з мембранами еритроцитів, відбувається аглютинація — позитивний результат. Позитивний результат свідчить про наявність аутоантитіл до еритроцитів. Позитивний результат тесту не завжди означає наявність гемолізу. Таким чином, результати завжди повинні корелювати з клінічними ознаками та симптомами.