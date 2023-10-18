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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
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ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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ЗОБРАЖЕННЯ
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Компоненти тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, проілюстровані маневром затримки вдиху
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Компоненти тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, проілюстровані маневром затримки вдиху
PEEP
=
позитивний кінцевий тиск видиху.
Серед цих тем
Загальні відомості про штучну вентиляцію легень