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Компоненти тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, проілюстровані маневром затримки вдиху

Компоненти тиску в дихальних шляхах під час штучної вентиляції легень, проілюстровані маневром затримки вдиху

PEEP = позитивний кінцевий тиск видиху.