Зазвичай, передня плечова лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на бічній рентгенографії, перетинає середину голівки плечової кістки. Якщо лінія не перетинає або не проходить тільки через передню частину голівки плечової кістки, можна запідозрити дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад.