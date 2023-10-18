skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon
Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія

Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія

Зазвичай, передня плечова лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на бічній рентгенографії, перетинає середину голівки плечової кістки. Якщо лінія не перетинає або не проходить тільки через передню частину голівки плечової кістки, можна запідозрити дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад.

Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки і зазвичай перетинає навпіл голівку плечової кістки. В іншому випадку слід підозрювати прихований перелом.