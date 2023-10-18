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MSD Довідник
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тривимірні моделі
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Судинна анатомія стегнової області
/
Судинна анатомія стегнової області
Серед цих тем
Як виконувати катетеризацію стегнової вени (без ультразвукового контролю)
Як виконувати катетеризацію стегнової вени під контролем ультразвукового дослідження
Як виконувати катетеризацію променевої артерії під контролем ультразвукового дослідження