Інструкція із накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба

Шини-іммобілізатори колінного суглоба — це знімні пристрої, що підтримують стабільність колінного суглоба.
Шини-іммобілізатори колінного суглоба зазвичай використовують при травмах, на які сприятливо діє іммобілізація, але які можуть нетривалий час перебувати й без іммобілізації, тому вони не потребують накладання гіпсу.
Показання до накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Деякі переломи плато великогомілкової кістки
Переломи колінного суглоба та травми зв’язок, які потребують іммобілізації під час очікування неекстреного оперативного втручання або накладання гіпсу
Деякі травми зв’язок, які не потребують втручання (як основний метод лікування)
Травми сухожилків надколінника
Деякі вивихи надколінника (наприклад, ті, при яких має місце обмежений діапазон рухів, виявляється нестабільність суглобу та/або після вправлення відсутній інтактний розгинальний апарат)
Травма сухожилків чотириголового м’яза стегна
Протипоказання до накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Абсолютні протипоказання
Немає
Відносні протипоказання
Відкриті переломи
Ускладнення накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
Скутість суглобів
Обладнання для накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Комерційно доступна шина-іммобілізатор колінного суглоба*
* Існують різні торгові марки, але всі вони зазвичай складаються із щільного поролону/тканинної пов'язки, що охоплює ділянку від середини литки до середини стегна. Пов’язка утримується на місці кількома ремінцями та забезпечує підтримку своїм обсягом. Додаткова стабільність досягається завдяки знімним жорстким смужкам, які накладаються на медіальну та бічну поверхню пристрою й утримуються на місці за допомогою застібок «липучок».
Додаткові міркування щодо накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Перед застосуванням шини-іммобілізатора колінного суглоба всі відкриті рани слід належно пролікувати та покрити.
Потреба в знеболенні виникає рідко.
Відповідна анатомія для накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
При травмах зв’язок коліна можуть уражатися присередня обхідна, передня хрестоподібна, бічна обхідна та/або задня хрестоподібна зв’язки.
Розташування пацієнта для накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Покладіть пацієнта на спину, щоб нога лежала на опорі, а коліно було випрямленим.
Покроковий опис процедури накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Дотримуйтеся інструкцій і рекомендацій, доступних для відповідного виробу.
Підготуйте шину-іммобілізатор колінного суглоба та ремені.
Помістіть шину-іммобілізатор за ногою та відцентруйте його за коліном вертикально та в бічному напрямку.
Якщо в шині-іммобілізаторі є виріз для надколінника, сумістіть його з наколінником.
Якщо шина-іммобілізатор має знімні або регульовані стабілізатори, розташуйте їх на присередній і бічній поверхнях вздовж довгої осі ноги.
Зафіксуйте стабілізатори та шину-іммобілізатор за допомогою кріпильних ременів (наприклад, липучок) вище та нижче коліна (зазвичай 2 ремені вище та 2 ремені нижче коліна).
Перевірте в дистальних відділах чутливість і наповнення капілярів.
Після процедури накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Якщо необхідно, порекомендуйте милиці й проінструктуйте пацієнтів, як їх використовувати.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Порадьте пацієнтам бути уважними щодо симптомів тромбозу глибоких вен і негайно повернутися для обстеження, якщо вони з'являться.
Порадьте пацієнтам повернутися, якщо біль не контролюватиметься за допомогою пероральних лікарських препаратів (що свідчить про необхідність обстеження для виключення компартмент-синдрому).
Попередження та поширені помилки при накладанні шини-іммобілізатора колінного суглоба
Не накладайте шину-іммобілізатор надто низько на ногу, тому що тоді іммобілізація колінного суглоба буде неефективною.
Якщо стабілізатори прикріплені до шини-іммобілізатора вже в упаковці, вони навряд чи знаходитимуться в потрібному місці, тому їх необхідно переставити.
Якщо ноги значно звужуються донизу (тобто, стегна дуже великі порівняно з рештою ноги), шина-іммобілізатор може зісковзувати вниз; це можна не помітити, доки пацієнт не встане.
Поради та підказки щодо накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба
Порекомендуйте милиці, якщо немає підтвердження, що пацієнт здатний ходити без них.