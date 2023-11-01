Інструкція із накладання шини-іммобілізатора колінного суглоба

Комерційно доступна шина-іммобілізатор колінного суглоба*

* Існують різні торгові марки, але всі вони зазвичай складаються із щільного поролону/тканинної пов'язки, що охоплює ділянку від середини литки до середини стегна. Пов’язка утримується на місці кількома ремінцями та забезпечує підтримку своїм обсягом. Додаткова стабільність досягається завдяки знімним жорстким смужкам, які накладаються на медіальну та бічну поверхню пристрою й утримуються на місці за допомогою застібок «липучок».